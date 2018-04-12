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Лига чемпионов: определились все полуфиналисты


фото: uefa.com
Определились все четыре участника 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов

Лига чемпионов. 1/4 финала. Повторные матчи

"Манчестер Сити" (Англия) - "Ливерпуль" (Англия) 1:2

Голы: Габриэль Жезус, 2 - Салах, 56, Фирмино, 77

Первый матч - 0:3.

"Рома" (Италия) - "Барселона" (Испания) 3:0

Голы: Джеко, 6; де Росси, 58 (пен.); Манолас, 82

Первый матч - 1:4.

"Бавария" (Германия) - "Севилья" (Испания) 0:0

Первый матч 2:1.

"Реал" (Испания) - "Ювентус" (Италия) 1:3

Голы: Роналду, 90+7 (пен.) - Манджукич, 2; 37; Матюиди, 61

На 90+4 минуте удален Буффон ("Ювентус").

Первый матч - 3:0.

  • 10 марта "Рома" совершила удивительный кам-бэк в ответном матче против "Барселоны" и вышла в полуфинал.

  • Еще одним полуфиналистом турнира стал "Ливерпуль", который в английском дерби одолел "Манчестер Сити".

  • Жеребьевка полуфинальной стадии Лиги чемпионов состоится 13 апреля в швейцарском Ньоне.

  • Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский".

 

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