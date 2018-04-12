Лига чемпионов: определились все полуфиналисты
Лига чемпионов. 1/4 финала. Повторные матчи
"Манчестер Сити" (Англия) - "Ливерпуль" (Англия) 1:2
Голы: Габриэль Жезус, 2 - Салах, 56, Фирмино, 77
Первый матч - 0:3.
"Рома" (Италия) - "Барселона" (Испания) 3:0
Голы: Джеко, 6; де Росси, 58 (пен.); Манолас, 82
Первый матч - 1:4.
"Бавария" (Германия) - "Севилья" (Испания) 0:0
Первый матч 2:1.
"Реал" (Испания) - "Ювентус" (Италия) 1:3
Голы: Роналду, 90+7 (пен.) - Манджукич, 2; 37; Матюиди, 61
На 90+4 минуте удален Буффон ("Ювентус").
Первый матч - 3:0.
-
10 марта "Рома" совершила удивительный кам-бэк в ответном матче против "Барселоны" и вышла в полуфинал.
-
Еще одним полуфиналистом турнира стал "Ливерпуль", который в английском дерби одолел "Манчестер Сити".
-
Жеребьевка полуфинальной стадии Лиги чемпионов состоится 13 апреля в швейцарском Ньоне.
- Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский".
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-