Китайский банк открыл отделение под полным руководством роботов

12 апреля, 2018, 13:56

Второй по величине банк Китая China Construction Bank открыл в Шанхае отделение, в котором за обслуживание клиентов полностью отвечают роботы

Об этом пишет South South China Morning Post.

Офис площадью 165 квадратных метров расположен в районе Хуанпу и оснащен "умными" автоматизированными роботами-кассирами. С их помощью можно открыть счет, отправить перевод, обменять валюту, инвестировать в золото и получить услуги по управлению активами.

На входе в отделение клиентов встречает "доброжелательный" робот, который отвечает на вопросы клиента, используя систему распознавания голоса. При первом визите робот сканирует документы клиента, в дальнейшем определяет его с помощью системы распознавания лиц.

Новый филиал сможет обрабатывать 90% наличных и безналичных операций, утверждают в China Construction Bank. Для состоятельных клиентов, которым может понадобиться помощь консультанта, в отделении предусмотрен кабинет для видеосвязи с менеджерами по работе с клиентами.

Несмотря на то, что отделение руководствуется роботами, в нем есть сотрудники-люди, готовые помочь клиентам, если искусственные ассистенты столкнутся с трудностями.

В China Construction Bank говорят, что всего установили 1600 "умных" машин самообслуживания в 360 отделениях, чтобы повысить привлекательность банка в глазах технически подкованных клиентов и сократить расходы на персонал.

Читайте также: Все говорят об искусственном интеллекте. Простыми словами объясним, что это