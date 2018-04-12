Киевский Форум 2018. Онлайн

12 апреля, 2018, 09:01

В Украине начался 11-й Киевский Безопасностный Форум, который пройдет 12-13 апреля. Канал Эспрессо будет транслировать форум

Киевский Форум был основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. Форум является ежегодным мероприятием, дискуссией на высоком уровне, по актуальным вопросам Черноморского региона и более широкой Европы.

Обсуждаемые во время КБФ вопросы касаются решения региональных конфликтов, экономической и энергетической безопасности.

Ежегодный КБФ превратился в ведущую региональную дискуссионную платформу и создает возможность для обмена взглядами на европейскую безопасность в атмосфере открытого и неформального диалога. Форум объединяет представителей правительств и независимых экспертов, представителей региональных и глобальных организаций, влиятельных интеллектуалов, политиков, представителей академического сообщества и журналистов.

Среди нынешних спикеров: