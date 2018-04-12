Киевский Форум 2018. Онлайн
Киевский Форум был основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. Форум является ежегодным мероприятием, дискуссией на высоком уровне, по актуальным вопросам Черноморского региона и более широкой Европы.
Обсуждаемые во время КБФ вопросы касаются решения региональных конфликтов, экономической и энергетической безопасности.
Ежегодный КБФ превратился в ведущую региональную дискуссионную платформу и создает возможность для обмена взглядами на европейскую безопасность в атмосфере открытого и неформального диалога. Форум объединяет представителей правительств и независимых экспертов, представителей региональных и глобальных организаций, влиятельных интеллектуалов, политиков, представителей академического сообщества и журналистов.
Среди нынешних спикеров:
- Президент Петр Порошенко
- Премьер-министр Владимир Гройсман
- Лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк
- Секретарь СНБО Александр Турчинов
- Посол, постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Гатчисон
- Заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем
- Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Эйлин Геттемюллер
- Старший научный сотрудник, Центр США и Европы, директор по контролю и нераспространению вооружения в Институте Брукингса Стивен Пайфер
- Директор Центра энергетики, природных ресурсов и геополитики в Институте анализа глобальной безопасности, старший научный сотрудник Атлантического совета Ариэль Коэн
- Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис
- Премьер-министр Республики Молдова Павел Филипп
- Голова Верховной Рады Андрей Парубий
- Министр внутренних дел Арсен Аваков
- Председатель Комитета по вопросам обороны и безопасности (2010-2015), Государственный секретарь по иностранным делам Великобритании (1995-1997) августа Малкольм Рифкинд
- Посол Канады в Украине Роман Ващук
- Министр национальной обороны Литвы Раймондас Кароблис
- Посол Польши в Украине Ян Пекло
- Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич
- Заместитель министра иностранных дел Японии (2011-2012) Казуюки Хамада
- Министр иностранных дел Чехии (2007-2009, 2010-2013) Карел Шварценберг
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