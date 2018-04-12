Химическая атака в Сирии: Макрон заявил о доказательствах причастности Асада
Об этом сообщает AFP.
Макрон заявил в четверг, что у него есть "доказательства" того, что режим сирийского президента Башара Асада использовал химическое оружие. Макрон также аносировал свой ответ на ситуацию в регионе Гута в ближайшее время.
"Мы имеем доказательства, что на прошлой неделе использовалось химическое оружие, в частности хлор, и что его применял режим Башара аль-Асада", - заявил Макрон.
Он добавил, что ежедневно контактирует с президентом США Дональдом Трампом и что они "примут решение в ближайшее время, когда будут считать это наиболее полезным и эффективным".
Французский лидер также назвал химическую атаку в Сирии "красной линией" и добавил, что одна из его целей в Сирии - это "отобрать у режима возможность использовать химическое оружие". Одновременно Макрон повторил, что хочет избежать "эскалации".
"Франция ни в коем случае не позволит эскалацию, способную поставить под угрозу стабильность региона, но мы не можем позволить режимам, считающим, что могут действовать безнаказанно, нарушать международное право".
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- Напомним, ранее стало известно об атаке в сирийской Восточной Гуте, во время которой использовали токсичный газ. Бочковую бомбу, которая содержала зарин, вероятно, сбросили с вертолета.
- По данным Союза медицинских организаций, в результате этой атаки погибли 60 человек и более 1000 человек пострадали.
- 9 апреля в Сирии заявили, что по их авиабазе Тиас (Т-4) вблизи города Хомс были нанесены авиаудары, в чем сирийская сторона обвинила США. Пентагон эти обвинения отверг, а Израиль отказался от комментариев. В результате авиаударов погибли 14 человек, в основном иранцы.
- Впоследствии российское Министерство обороны заявило, что два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4. После этого СМИ Сирии также заявили, что авиаудары возле Хомса нанес Израиль.
- Россия в Совете Безопасности ООН заблокировала проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.
- В ответ Совет Безопасности ООН не поддержал российский вариант резолюции по химическим атакам в Сирии.
- 11 апреля сообщалось, что власти Великобритании и Франции еще не приняли окончательного решения относительно военного ответа правительству Сирии за применение им токсичного газа в Восточной Гуте.
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