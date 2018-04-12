Химическая атака в Сирии: Макрон заявил о доказательствах причастности Асада

12 апреля, 2018, 16:35

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что режим Башара Асада несет ответственность за применение химического оружия в сирийской Восточной Гуте

Об этом сообщает AFP.

Макрон заявил в четверг, что у него есть "доказательства" того, что режим сирийского президента Башара Асада использовал химическое оружие. Макрон также аносировал свой ответ на ситуацию в регионе Гута в ближайшее время.

"Мы имеем доказательства, что на прошлой неделе использовалось химическое оружие, в частности хлор, и что его применял режим Башара аль-Асада", - заявил Макрон.

Он добавил, что ежедневно контактирует с президентом США Дональдом Трампом и что они "примут решение в ближайшее время, когда будут считать это наиболее полезным и эффективным".

Французский лидер также назвал химическую атаку в Сирии "красной линией" и добавил, что одна из его целей в Сирии - это "отобрать у режима возможность использовать химическое оружие". Одновременно Макрон повторил, что хочет избежать "эскалации".

"Франция ни в коем случае не позволит эскалацию, способную поставить под угрозу стабильность региона, но мы не можем позволить режимам, считающим, что могут действовать безнаказанно, нарушать международное право".

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