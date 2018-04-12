Как это - быть диджеем в "Бумбоксе". Группа презентовала документальный фильм о DJ Валике
Фильм "Скрейчово" презентовали на YouTube-канале.
С группой Валентин Матиюк работает с основания "Бумбокса". Сегодня его спрашивают о том, что он делает в группе. Чтобы объяснить, для чего он в команде, диджей Валик снялся в документальной ленте "Скрейчово".
"У меня, как и у многих любителей музыки, профессия диджея вызвала лишь один вопрос: "Что это за черная магия ?!" Наконец, благодаря этой съемке, упали завесы тайны и тайное стало явным. Вы не представляете, какой объем работы нужно выполнить, например, ради одного единственного звука в песне!", - сказал режиссер фильма Стас Гуренко.
Документалка "Скрейчово" - о том, как с одной пластинки набрать сэмплов на пять хитов, должен ли диджей знать ноты, а также об искусстве или ловкости рук.
- Напомним, немецкая группа Milky Chance возвращается в Украину с новым альбомом Blossom.
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