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Как это - быть диджеем в "Бумбоксе". Группа презентовала документальный фильм о DJ Валике

Диджей Валик из украинской группы "Бумбокс" рассказал, как он работал над альбомами "Голый Король" и "Люди" и что на самом деле делает в бенде

Фильм "Скрейчово" презентовали на YouTube-канале.

С группой Валентин Матиюк работает с основания "Бумбокса". Сегодня его спрашивают о том, что он делает в группе. Чтобы объяснить, для чего он в команде, диджей Валик снялся в документальной ленте "Скрейчово".

"У меня, как и у многих любителей музыки, профессия диджея вызвала лишь один вопрос: "Что это за черная магия ?!" Наконец, благодаря этой съемке, упали завесы тайны и тайное стало явным. Вы не представляете, какой объем работы нужно выполнить, например, ради одного единственного звука в песне!", - сказал режиссер фильма Стас Гуренко.

Документалка "Скрейчово" - о том, как с одной пластинки набрать сэмплов на пять хитов, должен ли диджей знать ноты, а также об искусстве или ловкости рук.

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