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Госсекретарь США: эпоху мягкой политики в отношении России завершено, - AP

Госсекретарь США Майк Помпео планирует заявить перед Сенатом 12 апреля о том, что мягкая политика в отношении России будет приостановлена

Об этом сообщает АР со ссылкой на полученные заметки Помпео.

Согласно записям Помпео, он сделает заявление о том, что будет наказывать Россию за ее агрессивное поведение. Он также отметит, что администрация Трампа считает Россию опасной для США.

Несмотря на это, Помпео выскажет мнение о необходимости дипломатических отношений с Москвой, которые "хоть и сложные, но должны продолжаться".

Помпео подчеркивает, что не является сторонником войны. "Война - всегда последнее средство", - говорит госсекретарь.

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  • Напомним, 31 марта экс-директор ЦРУ Майк Помпео официально вступил в должность госсекретаря США после того, как 13 марта Трамп уволил с этой должности Рекса Тиллерсона. В отличие от своего предшественника, у Помпео нет разногласий с главой Белого дома.

 

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