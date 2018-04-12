Госсекретарь США: эпоху мягкой политики в отношении России завершено, - AP
12 апреля, 2018, 09:57
Госсекретарь США Майк Помпео планирует заявить перед Сенатом 12 апреля о том, что мягкая политика в отношении России будет приостановлена
Об этом сообщает АР со ссылкой на полученные заметки Помпео.
Согласно записям Помпео, он сделает заявление о том, что будет наказывать Россию за ее агрессивное поведение. Он также отметит, что администрация Трампа считает Россию опасной для США.
Несмотря на это, Помпео выскажет мнение о необходимости дипломатических отношений с Москвой, которые "хоть и сложные, но должны продолжаться".
Помпео подчеркивает, что не является сторонником войны. "Война - всегда последнее средство", - говорит госсекретарь.
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- Напомним, 31 марта экс-директор ЦРУ Майк Помпео официально вступил в должность госсекретаря США после того, как 13 марта Трамп уволил с этой должности Рекса Тиллерсона. В отличие от своего предшественника, у Помпео нет разногласий с главой Белого дома.
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