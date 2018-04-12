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Google обновляет Gmail. Какие функции добавят к сервису

Компания обещает поддержку офлайн-работы и возможность откладывать письма

Об этом сообщает TechCrunch.

Среди новых функций Google перечисляет возможность отложить письмо, чтобы через некоторое время он опять появился в начале списка непрочитанных, а также интеграцию с "Google календарем".

Кроме этого веб-версия Gmail получит поддержку работы с письмами без подключения к интернету и функцию "умных" автоматических ответов. Последняя уже есть в приложениях Gmail для Android и iOS.

В ближайшие недели Google откроет ранний доступ к новому интерфейсу Gmail для части пользователей.
Компания пока не показала, как будет выглядеть новый дизайн.

Читатель прислал TechCrunch набросок макета, который якобы увидел у сотрудника Google в общественном транспорте. По его словам, новый дизайн похож на гибрид Gmail и приложения Inbox.

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