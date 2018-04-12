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Главный офис "Укрзализныци" обыскивают


фото: slovoidilo
ГПУ и СБУ проводят обыски в офисе "Укрзализныци"

Об этом сообщает пресс-центр "Укрзализныци".

В ведомстве отметили, что сейчас в помещении офиса по адресу улица Тверская,5, проводят обыски сотрудники СБУ и ГПУ. Следственные действия касаются ранее открытых уголовных производств.

"Руководство ПАО "Укрзализныця" создает все необходимые условия для работы представителей правоохранительных органов и настаивает на своей заинтересованности в искоренении любых противоправных явлений в работе компании", - подчеркнули в пресс-центре.

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