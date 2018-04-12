Главный офис "Укрзализныци" обыскивают
12 апреля, 2018, 10:59
ГПУ и СБУ проводят обыски в офисе "Укрзализныци"
Об этом сообщает пресс-центр "Укрзализныци".
В ведомстве отметили, что сейчас в помещении офиса по адресу улица Тверская,5, проводят обыски сотрудники СБУ и ГПУ. Следственные действия касаются ранее открытых уголовных производств.
"Руководство ПАО "Укрзализныця" создает все необходимые условия для работы представителей правоохранительных органов и настаивает на своей заинтересованности в искоренении любых противоправных явлений в работе компании", - подчеркнули в пресс-центре.
- Напомним, уь июне 2017 года ГПУ сообщила заместителю руководителя Департамента локомотивного хозяйства "Укрзализныци" о подозрении в растрате более 12 млн грн и провела в помещении департамента обыски.
- СБУ по результатам обысков сообщила, что в результате приобретения чиновниками "Укрзализныци" некачественных комплектующих государство понесло убытки почти на 100 млн грн.
- 15 ноября 11 чиновников "Укрзализныци" получили выговоры за халатное отношение к обязанностям, двух из них могут уволить.
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