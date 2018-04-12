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Эксперты сравнили рост биткоина с вирусом: Чем похожи криптовалюта и грипп

Аналитики банка Barclays нашли сходство между ростом биткоина и эпидемией гриппа и других вирусных заболеваний

Об этом пишет Bloomberg.

Вторая половина 2017 года с резким скачком стоимости биткоина была похожа на вспышку сильнейшего гриппа, считают в Barclays. Теперь у покупателей появился иммунитет к таким прыжкам, поскольку все знают, что происходит после него - как и с сезонным вспышкой болезней.

Біткоїн-инвесторы делятся на три группы - восприимчивы, инфицированы и имеют иммунитет. Грипп, как и информация о біткоїни сначала распространяется внутри отдельных групп, после чего появляются разносчики. После этого "восприимчивы" люди становятся инфицированными.

Когда инфекция доходит до определенного порога среди инфицированных людей начинают возникать те, кто имеет иммунитет к болезни, как и к информации о биткоины. Так и произошло с криптовалютою - количество продавцов стало больше, чем количество покупателей, что резко снизило цены на биткоин.

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