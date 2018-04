Дизайнер Isabelle Daëron впервые проведет мероприятия для дизайнеров в рамках "Французской весны 2018". Событие

12 апреля, 2018, 14:17

Впервые в Украине, в рамках 15-го фестиваля "Французская весна 2018", дизайнер Isabelle Daëron проводит мероприятия для дизайнеров, архитекторов, декораторов и художников 25 и 26 апреля в Киеве

Isabelle Daëron – французский дизайнер из Парижа. Закончила школу дизайна Ensci-Les Ateliers (Paris) и School of Art and Design (Reims). Специализируется на проектировании пространств и объектах искусства, которые дают пищу для размышлений. Занимается проблематикой окружающей среды и природных элементов, которые ее составляют.

Под определенную задачу разрабатывает философию, которая впоследствии трансформируется в витрины магазинов. Принимает активное участие в исследовательских программах отдела проектов Cité du (Saint-Étienne) и преподает в Ensad, Национальной школе декоративных искусств в Париже. Основательница студии дизайна Studio Isabelle Daëron.

25.04. 2018 / 19:00 | Workshop "From design to design"; INVERIA flow space (ул. Владимирская, 49А)

Воркшоп будет посвящен достижениям и творческому процессу в студии Изабель Даерон, которая развивает деятельность в сферах городского дизайна, сценографии и исследований. Регистрация обязательна.

26.04.2018 / 19:00 | Мастер-класс "Urban design. Создание общественных пространств"; Prostir 86 (ул. Казимира Малевича, 86П)

На мастер-классе будут использованы примеры существующих проектов, обсуждение вопросов практических навыков, связанных с проектированием общественного пространства. Расскажет о проектах по обустройству территорий во Франции и Европе, предназначенных для удовлетворения экологических, социальных и эстетических потребностей города с точки зрения типа дизайна, роли общин и выбора материалов. Регистрация обязательна.

