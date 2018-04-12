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Дизайнер Isabelle Daëron впервые проведет мероприятия для дизайнеров в рамках "Французской весны 2018". Событие

Впервые в Украине, в рамках 15-го фестиваля "Французская весна 2018", дизайнер Isabelle Daëron проводит мероприятия для дизайнеров, архитекторов, декораторов и художников 25 и 26 апреля в Киеве

Isabelle Daëron – французский дизайнер из Парижа. Закончила школу дизайна Ensci-Les Ateliers (Paris) и School of Art and Design (Reims). Специализируется на проектировании пространств и объектах искусства, которые дают пищу для размышлений. Занимается проблематикой окружающей среды и природных элементов, которые ее составляют.

Под определенную задачу разрабатывает философию, которая впоследствии трансформируется в витрины магазинов. Принимает активное участие в исследовательских программах отдела проектов Cité du (Saint-Étienne) и преподает в Ensad, Национальной школе декоративных искусств в Париже. Основательница студии дизайна Studio Isabelle Daëron.

25.04. 2018 / 19:00 | Workshop "From design to design"; INVERIA flow space (ул. Владимирская, 49А)

Воркшоп будет посвящен достижениям и творческому процессу в студии Изабель Даерон, которая развивает деятельность в сферах городского дизайна, сценографии и исследований. Регистрация обязательна.

26.04.2018 / 19:00 | Мастер-класс "Urban design. Создание общественных пространств"; Prostir 86 (ул. Казимира Малевича, 86П)

На мастер-классе будут использованы примеры существующих проектов, обсуждение вопросов практических навыков, связанных с проектированием общественного пространства. Расскажет о проектах по обустройству территорий во Франции и Европе, предназначенных для удовлетворения экологических, социальных и эстетических потребностей города с точки зрения типа дизайна, роли общин и выбора материалов. Регистрация обязательна.

Sky Mirror for the City of Rennes | Urban design (Isabelle Daëron)

Metamorphosis | Set design (Isabelle Daëron)

L'expression du soin | Group show MEMORAMA, project for France Alzheimer et maladies apparentées (Isabelle Daëron)

Turbulences | Set design (Isabelle Daëron)

Le Paris des Talents : 10 ans des Ateliers de Paris | Group show (Isabelle Daëron)

Les Carnets de la Création : Isabelle Daëron | Radio program (Isabelle Daëron)

Urban design & natural flows | Talk (Isabelle Daëron)

Topique-leaves and Makina | Group show (Isabelle Daëron)

Bibliophonies | Public order (Isabelle Daëron)

Are you talking to me? Uses and applications of connected objects | Exhibition design (Isabelle Daëron)

Hermes | Isabelle Daëron

Hermes | Isabelle Daëron

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