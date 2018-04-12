Британия близка к наступлению на Сирию: самолеты и подводные лодки в боевой готовности, - СМИ
Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на собственные источники среди британского правительства.
Отмечается, что Мэй хочет открыть путь для того, чтобы ее страна присоединилась к общему военного наступления во главе с США против Сирии.
За это глава правительства созывает заседание Кабинета министров, чтобы соответствующее решение о наступлении было принято как можно скорее.
Другой источник издания также отметил, что на военно-воздушной базе Акротири на юге острова уже начали разворачивать авиацию, а британские самолеты на базе на Кипре уже в боевой готовности.
Тем временем издание The Daily Telegraph сообщает, что, по данным источников, Мэй уже приказала британским подводным лодкам приблизиться к Сирии на расстояние ракетного удара. Авиаудары, говорит собеседник издания, могут начаться уже вечером 12 апреля.
Ранее американские чиновники рассказали, что власти США рассматривает многонациональную военную ответ через использование Сирией химического оружия в Гуте. Тогда эксперты по вопросам военных действий в Сирии отметили, что Франция и, вероятно, Великобритания и страны Ближнего Востока могут стать потенциальными партнерами в любой военной операции США.
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- Напомним, ранее стало известно об атаке в сирийской Восточной Гуте, во время которой использовали токсичный газ. Бочкову бомбу, которая содержала зарин, вероятно, сбросили с вертолета.
- По данным Союза медицинских организаций, в результате этой атаки погибло 60 человек и более 1000 человек пострадали.
- 9 апреля в Сирии заявили, что по их авиабазе Тиас (Т-4) вблизи города Хомс были нанесены авиаудары. Сирийское правительство обвинило США, но Пентагон эти обвинения отверг, а Израиль отказался от комментариев. В результате авиаударов погибло 14 человек, в основном иранцы.
- Российское Министерство обороны заявило, что два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4. После этого СМИ Сирии также заявили, что авиаудары возле Хомса нанес Израиль.
- Россия в Совете Безопасности ООН заблокировала проект резолюции США о создании нового механизма расследования хіматак в Сирии.
- В ответ Совет Безопасности ООН не поддержал российский вариант резолюции по химическим атакам в Сирии.
- Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке авиаудара по асадовских войскам.
- Глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что возглавляемое им ведомство готово к военному сценарию в Сирии.
- В Сирии эвакуируют правительственные аэропорты и авиабазы.
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