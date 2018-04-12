Британия близка к наступлению на Сирию: самолеты и подводные лодки в боевой готовности, - СМИ

12 апреля, 2018, 08:43

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова присоединиться к совместной наступательной операции США против режима Башара Асада в Сирии в ответ на применение им химического оружия

Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на собственные источники среди британского правительства.

Отмечается, что Мэй хочет открыть путь для того, чтобы ее страна присоединилась к общему военного наступления во главе с США против Сирии.

За это глава правительства созывает заседание Кабинета министров, чтобы соответствующее решение о наступлении было принято как можно скорее.

Другой источник издания также отметил, что на военно-воздушной базе Акротири на юге острова уже начали разворачивать авиацию, а британские самолеты на базе на Кипре уже в боевой готовности.

Тем временем издание The Daily Telegraph сообщает, что, по данным источников, Мэй уже приказала британским подводным лодкам приблизиться к Сирии на расстояние ракетного удара. Авиаудары, говорит собеседник издания, могут начаться уже вечером 12 апреля.

Ранее американские чиновники рассказали, что власти США рассматривает многонациональную военную ответ через использование Сирией химического оружия в Гуте. Тогда эксперты по вопросам военных действий в Сирии отметили, что Франция и, вероятно, Великобритания и страны Ближнего Востока могут стать потенциальными партнерами в любой военной операции США.

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