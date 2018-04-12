1,3 тыс. военных и 44 типа техники: InformNapalm собрал доказательства российской агрессии в интерактивную базу
Об этом сообщает InformNapalm.
"База Russian Aggression - это результат работы волонтеров за четыре года. Это более 1700 OSINT-расследований InformNapalm", - говорится в сообщении.
Данные систематизированы и разделены на две группы:
- российское вооружение, обнаруженное в Донбассе;
- подразделения российской армии, участвовавшие в агрессии против Украины, Грузии, Сирии.
База содержит масштабные факты вторжения, а именно информацию о 1300 российских военнослужащих из 89 формированиях ВС РФ и других силовых структур России, 44 типа российского вооружения и техники, которая не могла стать трофеем и тайно поставлялась на Донбасс.
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Изображение шевронов военных частей и фото образцов техники доступны в форме кликабельных ссылок, которые ведут к полным текстам расследований.
Сейчас база доступна на украинском, английском, болгарском, русском языках.
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