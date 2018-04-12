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1,3 тыс. военных и 44 типа техники: InformNapalm собрал доказательства российской агрессии в интерактивную базу


фото: REUTERS
Международное волонтерское сообщество InformNapalm представило интерактивную базу данных российской агрессии против Украины, Грузии и Сирии

Об этом сообщает InformNapalm.

"База Russian Aggression - это результат работы волонтеров за четыре года. Это более 1700 OSINT-расследований InformNapalm", - говорится в сообщении.

Данные систематизированы и разделены на две группы:

  • российское вооружение, обнаруженное в Донбассе;
  • подразделения российской армии, участвовавшие в агрессии против Украины, Грузии, Сирии.

База содержит масштабные факты вторжения, а именно информацию о 1300 российских военнослужащих из 89 формированиях ВС РФ и других силовых структур России, 44 типа российского вооружения и техники, которая не могла стать трофеем и тайно поставлялась на Донбасс.

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Изображение шевронов военных частей и фото образцов техники доступны в форме кликабельных ссылок, которые ведут к полным текстам расследований.

Сейчас база доступна на украинском, английском, болгарском, русском языках.

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