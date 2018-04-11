Заместитель прокурора Винницкой области требовал $6 тыс. взятки по делу о захвате 50 га земли

11 апреля, 2018, 17:07

СБУ разоблачила на взятке в $6 тыс. заместителя руководителя прокуратуры Винницкой области

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Чиновник требовал $6 тыс. за закрытие уголовного производства относительно самовольного захвата 50 га земель сельскохозяйственного назначения в одном из районов области.

Чиновника и двух посредников задержали за местами их проживания после получения всей суммы взятки.

Досудебное расследование продолжается в рамках производства по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Взяточнику грозит от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Издание "Новинарня" уточняет, что задержанный - заместитель областного прокурора старший советник юстиции Попеско Александр Петрович 1979 г. р., с 2001 года работал в районных, областной и транспортной прокуратурах.

Прокурор Винницкой области Вячеслав Соколовий подтвердил задержание своего заместителя, назвав случившееся "чрезвычайным происшествием, которое неприятно шокировала весь коллектив".

"Чрезвычайное происшествие, которое случилось во вторник, 10 апреля, неприятно шокировала меня и весь коллектив прокуратуры Винницкой области. Мне очень жаль, что человек, которому я доверял, так поступил. Но прокуратура очищается, пусть и репутационными потерями. Мы сделаем выводы", - цитирует чиновника пресс-служба областной прокуратуры.