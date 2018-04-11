Ядерное разоружение было нашей исторической ошибкой, - Турчинов

11 апреля, 2018, 18:35

Отказ от ядерного оружия был исторической ошибкой Украины и теперь она должна рассчитывать только на себя

Об этом секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил изданию "Гордон".

“Сейчас, после всех этих событий, можно сделать вывод, который многим не понравится: ядерное разоружение было нашей исторической ошибкой. Данные нам гарантии безопасности даже не стоят бумаги, на которой они были написаны. В условиях современного мира каждый должен рассчитывать на собственные силы. На слабых не обращают внимания, их поучают, унижают и используют! Только сильная Украина может заставить себя уважать и учитывать свои национальные интересы! Такую Украину мы должны вместе строить”, - заявил Турчинов.

По его словам, Украина отдала ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности и территориальной целостности ведущим ядерным державам: США, Великобритании и России.

"При этом Россия, которой мы передали наше ядерное оружие, оккупирует часть нашей территории и начинает против нас войну на востоке, а другие гаранты только выражают свое беспокойство. Я был убежден, что страны-гаранты и их союзники по НАТО сделают заявление, что если агрессия не прекратится, они выступят на стороне Украины. Вот таким я был идеалистом. А меня по плечу похлопали и сказали: дорогой, мол, а этот меморандум нас ни к чему не обязывает. Мы осуждаем агрессию и будем помогать только на политическом и дипломатическом уровнях, но ни о какой военной помощи мы говорить не готовы. Для меня это, честно говоря, было потрясением, трагедией: ты ожидаешь, что будет реальная поддержка, реальная помощь, а вместо этого нас "подбадривают". Мол, на дипломатическом уровне мы вам поможем вести переговоры, но вы не суетитесь, не заостряйте ситуацию, не провоцируйте Россию на масштабное вторжение. Давление от наших стратегических партнеров начался, когда я объявил мобилизацию", - рассказал Турчинов.

Он подчеркнул, что Запад четыре года назад "поступил с Украиной не по-партнерски".

"Нам тогда наши уважаемые партнеры не то что оружия или патронов - бесплатно ни каски, ни бронежилета не дали", - напомнил секретарь СНБО.

По его словам, пока Украина не стала членом НАТО, "мы должны понимать, что в случае масштабной агрессии будем вынуждены, как и в 2014 году, рассчитывать только на собственные силы".

Турчинов убежден, что агрессивную ядерную страну от масштабного вторжения может остановить только мощное современное вооруженное сдерживания, способное поражать врага на любом расстоянии.