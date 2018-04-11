Во Франции истребитель случайно сбросил на завод учебную бомбу
11 апреля, 2018, 19:41
Во время учений французский истребитель Mirage 2000 случайно сбросил муляж бомбы на завод в департаменте Луаре
Об этом сообщает 24matins.
Инцидент произошел во вторник в муниципалитете Ножан-сюр-Верниссон. Свидетели слышали, как истребитель пролетел над городом, а затем шум на автомобильной фабрике Faurecia. Случай вызвал панику среди работников, всех их эвакуировали. Хотя бомба была ненастоящая и риска взрыва не было, она нанесла травмы двум людям.
Сообщается, что учебную бомбу планировали сбросить на полигоне в районе Реймса.
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