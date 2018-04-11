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В Украине снизился уровень свободы слова - Freedom House

Падение индекса свободы слова случилось в результате блокирования сайтов и многочисленных нападений на журналистов

К такому выводу пришли эксперты международной правозащитной организации Freedom House в своем ежегодном отчете.

В нем указано, что за 2017 год рейтинг Independent Media снизился с 4.00 до 4.25. По мнению международных экспертов, основанием для этого является блокировка сайтов социальных сетей, а также физические нападения на журналистов. В частности, отмечают отсутствие прогресса в деле расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

"Под видом борьбы с российским влиянием и агрессией Украина продолжала вводить ограничения на СМИ и Интернет в 2017 году”, - указано в отчете.

Хотя в прошлом году не было зафиксировано случаев убийств журналистов, достаточно того, что расследование убийства Павла Шеремета до сих пор не сдвинулось с места, говорится в отчете. Критики утверждают, что расследование было проведено ненадлежащим образом.

“Альтернативное расследование независимыми организациями показало, что следователи не допросили ключевых свидетелей, а наблюдение за камерами не было проверено”, - говорят в Freedom House

Несмотря на это эксперты обращают внимание на несколько политически мотивированных судебных дел против СМИ, которые состоялись в течение прошлого года.

Этот отчет проходил в рамках доклада об общем состоянии демократии в обществе. Freedom House отмечает, что впервые со времен Революции Достоинства 2014 года в Украине зарегистрирован спад показателей демократических процессов.

Freedom House – международная защитная правоохранительная организация, которая занимается поддержкой и исследованием состояния демократии, политических свобод и соблюдения основных прав человека.

Центральный офис организации находится в Вашингтоне. Также существуют несколько офисов в различных регионах по всему миру, в частности и в Украине.

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