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В Украине появился сервис для мониторинга цен на продукты

Проект под названием "Платформа эффективного регулирования" запустило Министерство экономического развития

С помощью этого сервиса пользователи могут отследить изменения стоимости 23 основных социальных продуктов. Кроме этого, можно узнать себестоимость любого блюда из них, прописав ингредиенты и их вес.

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Для статистики сайт автоматически собирает данные из открытых источников - Госкомстата, Нацбанка, Мирового банка, Евростата, а также фиксирует ежедневную динамику цен на товары по данным крупнейших онлайн-супермаркетов.

В частности, это мука, свекла, капуста, картофель, колбасы, крупы гречневые, курятина, макароны, масло, молоко, морковь, масло, рис, сало, свинина, сыр мягкий, сметана, хлеб ржаной, хлеб пшеничный, лук, сахар, яйца, говядина. Также на сайте можно сравнить цены продуктов за различные периоды и в различных регионах.

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