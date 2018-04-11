В Украине появился сервис для мониторинга цен на продукты
С помощью этого сервиса пользователи могут отследить изменения стоимости 23 основных социальных продуктов. Кроме этого, можно узнать себестоимость любого блюда из них, прописав ингредиенты и их вес.
Для статистики сайт автоматически собирает данные из открытых источников - Госкомстата, Нацбанка, Мирового банка, Евростата, а также фиксирует ежедневную динамику цен на товары по данным крупнейших онлайн-супермаркетов.
В частности, это мука, свекла, капуста, картофель, колбасы, крупы гречневые, курятина, макароны, масло, молоко, морковь, масло, рис, сало, свинина, сыр мягкий, сметана, хлеб ржаной, хлеб пшеничный, лук, сахар, яйца, говядина. Также на сайте можно сравнить цены продуктов за различные периоды и в различных регионах.
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- Кабинет министров не стал повышать цену на газ для населения с апреля.
- Недавно министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина вместе с Мировым банком и Международным валютным фондом разрабатывает новую модель газового рынка.
- Тем временем глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал, что цена на газ для населения Украины может уменьшиться, если государство будет увеличивать собственную добычу.
- Также "Нафтогаз" в инфографике хоукс добавил, из чего складывается цена на газ для населения.
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