В Сирии обстреляли автобус российских пропагандистов, есть раненые
11 апреля, 2018, 21:05
В среду, 11 апреля, в Сирии попал под обстрел автобус с российскими пропагандистами, которые возвращались из Восточной Гуты
Об этом сообщает российский "Интерфакс".
Автобус обстреляли из стрелкового оружия около 18:20 по киевскому времени. В результате обстрела пропагандист канала НТВ Алексей Ивлев, оператор канала "Россия-1" Михаил Виткин и оператор канала "Звезда" получили огнестрельные ранения ног, однако угрозы их жизням пока нет.
Пропагандистам оказали медицинскую помощь и госпитализировали их.
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- Напомним, ранее стало известно об атаке в сирийской Восточной Гуте, во время которой использовали токсичный газ. Бочковую бомбу, которая содержала зарин, вероятно, сбросили с вертолета.
- Российские военные и сирийское правительство возразили химическую атаку.
- По данным Союза медицинских организаций, в результате атаки погибло 60 человек и более 1000 человек пострадали.
- Россия в Совете Безопасности ООН заблокировала проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.
- В ответ Совет Безопасности ООН не поддержал российский вариант резолюции по химическим атакам в Сирии.
- Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке авиаудара по асадовских войсках.
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