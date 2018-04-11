 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Сирии обстреляли автобус российских пропагандистов, есть раненые

В среду, 11 апреля, в Сирии попал под обстрел автобус с российскими пропагандистами, которые возвращались из Восточной Гуты

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Автобус обстреляли из стрелкового оружия около 18:20 по киевскому времени. В результате обстрела пропагандист канала НТВ Алексей Ивлев, оператор канала "Россия-1" Михаил Виткин и оператор канала "Звезда" получили огнестрельные ранения ног, однако угрозы их жизням пока нет.

Пропагандистам оказали медицинскую помощь и госпитализировали их.

Читайте также: Второй Алеппо. Что происходит в Восточной Гуте

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 апреля, 2018 среда

больше новостей

11 апреля, 2018 среда

10 апреля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать