В Сирии эвакуируют правительственные аэропорты и авиабазы
11 апреля, 2018, 20:50
В Сирии проходит эвакуация аэропортов и авиабаз из-за угрозы воздушного удара США
Об этом сообщает “Голос Америки”.
Проправительственные войска эвакуируют главные аэропорты и военно-воздушные базы в связи с угрозой авиаударов со стороны США, сообщили в среду правозащитники из базирующегося в Великобритании Сирийского наблюдательного совета по правам человека.
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- Ранее появились сообщения об очередной атаке на Восточную Гуту, во время которой был использован токсичный газ. Бочковая бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена с вертолета.
- По данным Союза медицинских организаций, в результате этой атаки погибло 60 человек и более 1000 человек пострадали.
- 9 апреля в Сирии заявили, что по их авиабазе Тиас (Т-4) вблизи города Хомс были нанесены авиаудары, в чем сирийская сторона обвинила США. Пентагон эти обвинения отверг, а Израиль отказался от комментариев. В результате авиаударов погибло 14 человек, в основном иранцы.
- Впоследствии российское Министерство обороны заявило, что два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4. После этого СМИ Сирии также заявили, что авиаудары возле Хомса нанес Израиль.
- Россия в Совете Безопасности ООН заблокировала проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.
- В ответ на это, Совет Безопасности ООН не поддержал российский вариант резолюции по химическим атакам в Сирии.
- 11 апреля Трамп подтвердил, что по Сирии планируют нанести авиаудары.
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