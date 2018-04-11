 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Сирии эвакуируют правительственные аэропорты и авиабазы

В Сирии проходит эвакуация аэропортов и авиабаз из-за угрозы воздушного удара США

Об этом сообщает “Голос Америки”.

Проправительственные войска эвакуируют главные аэропорты и военно-воздушные базы в связи с угрозой авиаударов со стороны США, сообщили в среду правозащитники из базирующегося в Великобритании Сирийского наблюдательного совета по правам человека.

Читайте также: Второй Алеппо. Что происходит в Восточной Гуте

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 апреля, 2018 среда

больше новостей

11 апреля, 2018 среда

10 апреля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать