В Сирии эвакуируют правительственные аэропорты и авиабазы

11 апреля, 2018, 20:50

В Сирии проходит эвакуация аэропортов и авиабаз из-за угрозы воздушного удара США

Об этом сообщает “Голос Америки”.

Проправительственные войска эвакуируют главные аэропорты и военно-воздушные базы в связи с угрозой авиаударов со стороны США, сообщили в среду правозащитники из базирующегося в Великобритании Сирийского наблюдательного совета по правам человека.

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