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В США обнаружили партию метамфетамина в фигурках Disney на $2 млн

Преступники использовали более 500 фигурок Винни Пуха, Дональда Дака, Плуто и других персонажей как тайник для наркотиков стоимостью $2 млн

Об этом сообщает Sky News.

Филиал Департамента контроля за наркотиками в Атланте (США) обнаружила партию керамических фигурок персонажей Disney, в которых обнаружили метамфетамина стоимостью $2 млн.

Отмечается. наркотики приехали из Мексики и предназначались для продажи в Атланте.

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