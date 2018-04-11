В США обнаружили партию метамфетамина в фигурках Disney на $2 млн
11 апреля, 2018, 11:39
Преступники использовали более 500 фигурок Винни Пуха, Дональда Дака, Плуто и других персонажей как тайник для наркотиков стоимостью $2 млн
Об этом сообщает Sky News.
Филиал Департамента контроля за наркотиками в Атланте (США) обнаружила партию керамических фигурок персонажей Disney, в которых обнаружили метамфетамина стоимостью $2 млн.
Отмечается. наркотики приехали из Мексики и предназначались для продажи в Атланте.
- В январе в Португалии преступники спрятали 750 кг кокаина в ананасах.
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