В России рассказали, сколько разведчиков было среди высланных "дипломатов"
11 апреля, 2018, 13:14
Среди 152 высланных российских дипломатов было трое действующих сотрудников Службы внешней разведки
Об этом сообщили в Службе внешней разведки, передает РИА.
"Среди 152 дипломатических работников, которых заставили из-за провокационных действий Великобритании покинуть место работы в российских и зарубежных учреждениях, было 3 действующих сотрудника службы, с которыми директор СВР России Сергей Нарышкин провел сегодня разговор", - говорится в сообщении.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- По состоянию на утро 28 марта 27 стран и НАТО одобрили выдворении более 150 российских дипломатов. Другие страны продолжают присоединяться к этой акции в поддержку Британии.
- 29 марта стало известно, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников.
- По сообщению СМИ, на столе у Трампа есть еще более жесткий вариант ответа РФ на отравление Скрипаля.
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