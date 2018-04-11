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В России рассказали, сколько разведчиков было среди высланных "дипломатов"


фото: REUTERS
Среди 152 высланных российских дипломатов было трое действующих сотрудников Службы внешней разведки

Об этом сообщили в Службе внешней разведки, передает РИА.

"Среди 152 дипломатических работников, которых заставили из-за провокационных действий Великобритании покинуть место работы в российских и зарубежных учреждениях, было 3 действующих сотрудника службы, с которыми директор СВР России Сергей Нарышкин провел сегодня разговор", - говорится в сообщении.

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