В России рассказали, сколько разведчиков было среди высланных "дипломатов"

11 апреля, 2018, 13:14

Среди 152 высланных российских дипломатов было трое действующих сотрудников Службы внешней разведки

Об этом сообщили в Службе внешней разведки, передает РИА.

"Среди 152 дипломатических работников, которых заставили из-за провокационных действий Великобритании покинуть место работы в российских и зарубежных учреждениях, было 3 действующих сотрудника службы, с которыми директор СВР России Сергей Нарышкин провел сегодня разговор", - говорится в сообщении.