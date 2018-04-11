В работе украинских ТРЦ выявили 15 тысяч нарушений. Какие комплексы стоит обходить стороной

11 апреля, 2018, 12:50

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям проверила 1319 ТРЦ, больниц и школ, во время которых выявлено более 15 тыс. нарушений.

Об этом сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин на заседании Кабинета министров, передает Еспресо.TV.

"С 30 марта текущего года начаты проверки объектов с массовым пребыванием людей, в частности, торгово-развлекательные центры, школьные и дошкольные учреждения, больницы со стационарным лечением. Проверке подлежат более 30 тыс. таких объектов, из которых более 4 тыс. - это ТРЦ, почти 2 тысячи больниц и свыше 25 тыс. школ и детсадов", - отметил он.

По данным, для проведения надзорных мероприятий задействовано более 2,3 тысячи сотрудников ГСЧС.

"На сегодня проверено 1319 объектов, из которых 937 - школьных и дошкольных учреждений, 56 больницы со стационарным лечением, 326 - ТРЦ и объектов досуга. Во время проверок выявлено более 15 тыс. нарушений, из которых более 5 тыс. устранялись в течение длительного времени", - рассказал Чечеткин.

По его словам, наихудшая ситуация сложилась в Донецкой, Сумской и Тернопольской областях, где не выполняются более 60% ранее предложенных мероприятий. Всего на руководителей объектов наложено 1,2 тысячи административных взысканий, за нарушение требований пожарной безопасности в суд поданы иски на закрытие 37 объектов, из них 16 - ТРЦ, дошкольных и школьных учреждений - 18, больниц - 3.

В суд за невыполнение правил пожарной безопасности подали на ТРЦ “Альтаировский” (г. Одесса), ТРЦ “Никос” и супермаркет “Колибрис” (Ривненская область).

“По городу Киеву с 357 объектов проверяется сейчас 9 торгово-развлекательных центров, из которых в "Магеллане" и "Dream Town" уже выявлены нарушения, которые создают опасность людям”, - добавил Чечеткин.

28 марта Гройсман сообщил, что Кабмин поручил профильным ведомствам провести масштабную проверку пожарной безопасности в торговых центрах, кинотеатрах и других заведениях. Это связано с пожаром в торговом центре в российском Кемерово, где погибло более 60 человек.

ГСЧС намерен проверить 38 361 место массового скопления людей.

Впоследствии премьер-министра заявил, что некоторые сети не дают проверять пожарную безопасность в их ТРЦ.