В работе украинских ТРЦ выявили 15 тысяч нарушений. Какие комплексы стоит обходить стороной
Об этом сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин на заседании Кабинета министров, передает Еспресо.TV.
"С 30 марта текущего года начаты проверки объектов с массовым пребыванием людей, в частности, торгово-развлекательные центры, школьные и дошкольные учреждения, больницы со стационарным лечением. Проверке подлежат более 30 тыс. таких объектов, из которых более 4 тыс. - это ТРЦ, почти 2 тысячи больниц и свыше 25 тыс. школ и детсадов", - отметил он.
По данным, для проведения надзорных мероприятий задействовано более 2,3 тысячи сотрудников ГСЧС.
"На сегодня проверено 1319 объектов, из которых 937 - школьных и дошкольных учреждений, 56 больницы со стационарным лечением, 326 - ТРЦ и объектов досуга. Во время проверок выявлено более 15 тыс. нарушений, из которых более 5 тыс. устранялись в течение длительного времени", - рассказал Чечеткин.
По его словам, наихудшая ситуация сложилась в Донецкой, Сумской и Тернопольской областях, где не выполняются более 60% ранее предложенных мероприятий. Всего на руководителей объектов наложено 1,2 тысячи административных взысканий, за нарушение требований пожарной безопасности в суд поданы иски на закрытие 37 объектов, из них 16 - ТРЦ, дошкольных и школьных учреждений - 18, больниц - 3.
В суд за невыполнение правил пожарной безопасности подали на ТРЦ “Альтаировский” (г. Одесса), ТРЦ “Никос” и супермаркет “Колибрис” (Ривненская область).
“По городу Киеву с 357 объектов проверяется сейчас 9 торгово-развлекательных центров, из которых в "Магеллане" и "Dream Town" уже выявлены нарушения, которые создают опасность людям”, - добавил Чечеткин.
28 марта Гройсман сообщил, что Кабмин поручил профильным ведомствам провести масштабную проверку пожарной безопасности в торговых центрах, кинотеатрах и других заведениях. Это связано с пожаром в торговом центре в российском Кемерово, где погибло более 60 человек.
ГСЧС намерен проверить 38 361 место массового скопления людей.
Впоследствии премьер-министра заявил, что некоторые сети не дают проверять пожарную безопасность в их ТРЦ.
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