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В Киеве возле Днепра нашли тело женщины в зимней одежде со следами пребывания в воде

В среду, 11 апреля, в Киеве на берегу Днепра нашли женское тело, которое некоторое время находилось в воде

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Тело обнаружили недалеко от моста Патона на правом берегу около 14:00. Погибшую заметили случайные прохожие, которые вызвали полицию.

Женщина была одета в зимнюю одежду и перчатки.

  • Напомним, 30 января студентка Национального медицинского университета им. Богомольца гражданка Туркменистана Мукаддас Насырлаева наложила на себя руки, прыгнув с моста Патона.
  • Возле станции метро "Славутич" правоохранители нашли рюкзак погибшей студентки Мукаддас. Поиски тела оказались безрезультатными.
  • Глава туркменской диаспоры Ровшанбек Розметов заявил, что девушка совершила самоубийство, потому что у нее заканчивалась виза в Украине, а заместитель декана якобы требовала взятку за подпись требуемого заявления в посольство Туркменистана.
  • Из-за самоубийства девушки в медуниверситете им. Богомольца отстранили от исполнения обязанностей заместителя декана по работе с иностранными студентами.
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