В Киеве возле Днепра нашли тело женщины в зимней одежде со следами пребывания в воде
11 апреля, 2018, 15:30
В среду, 11 апреля, в Киеве на берегу Днепра нашли женское тело, которое некоторое время находилось в воде
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Тело обнаружили недалеко от моста Патона на правом берегу около 14:00. Погибшую заметили случайные прохожие, которые вызвали полицию.
Женщина была одета в зимнюю одежду и перчатки.
- Напомним, 30 января студентка Национального медицинского университета им. Богомольца гражданка Туркменистана Мукаддас Насырлаева наложила на себя руки, прыгнув с моста Патона.
- Возле станции метро "Славутич" правоохранители нашли рюкзак погибшей студентки Мукаддас. Поиски тела оказались безрезультатными.
- Глава туркменской диаспоры Ровшанбек Розметов заявил, что девушка совершила самоубийство, потому что у нее заканчивалась виза в Украине, а заместитель декана якобы требовала взятку за подпись требуемого заявления в посольство Туркменистана.
- Из-за самоубийства девушки в медуниверситете им. Богомольца отстранили от исполнения обязанностей заместителя декана по работе с иностранными студентами.
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