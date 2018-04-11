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В Киеве разыскивают двух пропавших 12-летних девочек

Столичная полиция разыскивает двух 12-летних девочек, которые 10 апреля около 10:30 ушли из школы и до сих пор не вернулись домой

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В полицию обратились с заявлением родители детей. Мобильной связи с детьми пока нет.

Дмитриева Варвара Андреевна 18.01.2006 года рождения. Приметы: рост 156 см, среднего телосложения, волосы прямые темно-русые, глаза зеленые. Была одета в темные спортивные штаны, светло-зеленую кофту, черно-белый рюкзак.

Краминская Диана Дмитриевна 11.07.2006 года рождения. Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, светло-русые волосы (прическа каре). Была одета в темно-серые спортивные штаны, темно-синюю футболку, коричневую спортивную кофту с капюшоном, обута в джинсовые слипоны.

Полиция обращается к гражданам с просьбой: если вы видели девочек или имеете информацию об их местонахождении, сообщите по телефонам: (044) 572-71-08, (093) 435 97 62 или 102.

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