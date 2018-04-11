В Киеве похитили мемориальную доску легенде украинского кино
Об этом написал в Facebook глава Национального союза кинематографистов Украины Сергей Трымбач.
"Очередной, да, очередной акт вандализма в Киеве - мемориальная доска актеру, режиссеру, сценаристу И. Миколайчуку исчезла со здания по адресу ул. И. Миколайчука, 5 (бывшая Серафимовича). Автор доски - скульптор Анатолий Фуженко (1936-1999)” - написано в соцсети", - подчеркнул Трымбач.
По его словам, все необходимые заявления в правоохранительные органы были сделаны, а Национальный союз кинематографистов даже обратился к руководству МВД с просьбой сделать все, чтобы преступники были найдены. Пока неизвестно о каких результатах поисков.
"Впрочем, одно ясно уже сейчас - мемориальную доску не вернуть. Надо подумать о том, как изготовить новую - копию Фуженкового варианта, или подумать о новой доске, уже не в металле..." - пишет Сергей Трымбач.
Отмечается, что доску похитили около двух недель назад.
Иван Миколайчук — украинский киноактер, кинорежиссер, сценарист. Лауреат Шевченковской премии 1988 г. Всеобщее признание актеру принесли роль Тараса Шевченко в фильме “Сон” и Ивана Палийчука в фильме “Тіні забутих предків”. В УССР носил клеймо “неблагонадежного”.
Напомним, в начале марта в Киеве украли мемориальную доску с бюстом с фасада музея Леси Украинки. Позже полиция выяснила, что воры разбили ее и частями сдавали в пункты приема металлолома.
Также в начале марта вандалы повредили выставку “Украинская революция 1917 — 1921 гг.”, на улице Крещатик.
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