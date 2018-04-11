В Алжире упал самолет, погибли более 250 человек

11 апреля, 2018, 14:20

На территории Алжира произошло крушение самолета военно-воздушных сил страны, погибли 257 пассажиров

Об этом сообщает The Washington Post.

Алжирское государственное радио сообщает, что возле авиабазы в Буфарике разбился самолет. Отмечается, что советский самолет Ил-76 направлялся в город Бешар на юго-западе Алжира. По информации СМИ, он перевозил более 250 солдат алжирской армии, однако разбился после взлета.

Алжирские экстренные службы говорят, что в результате катастрофы в самолете погибли 257 человек, некоторых пассажиров "вытащили с сильными ожогами". На месте происшествия работают более 300 спасателей.