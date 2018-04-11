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Украинцев предупредили: к выходным ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности

В течение 11-13 апреля в некоторых областях Украины ожидаются высокие и чрезвычайные уровни пожарной опасности

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Отмечается, что со среды до пятницы в западных и Житомирской областях ожидается чрезвычайный (5-го класса) уровень пожарной опасности.

Такая же ситуация будет 13 апреля и в большинстве районов Винницкой области. Тем временем на остальной территории Украины будет преобладать высокий (4-го класса) уровень пожарной опасности.

"11 апреля в северных и центральных районах Киевской области, 12-13 апреля по области ожидается высокий (4-го класса), в районе Чернобыля чрезвычайный (5-го класса) уровень пожарной опасности. 11-13 апреля в Киеве ожидается высокий (4-го класса) уровень пожарной опасности", - подчеркнули в ГСЧС.

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