Украинцев предупредили: к выходным ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
Отмечается, что со среды до пятницы в западных и Житомирской областях ожидается чрезвычайный (5-го класса) уровень пожарной опасности.
Такая же ситуация будет 13 апреля и в большинстве районов Винницкой области. Тем временем на остальной территории Украины будет преобладать высокий (4-го класса) уровень пожарной опасности.
"11 апреля в северных и центральных районах Киевской области, 12-13 апреля по области ожидается высокий (4-го класса), в районе Чернобыля чрезвычайный (5-го класса) уровень пожарной опасности. 11-13 апреля в Киеве ожидается высокий (4-го класса) уровень пожарной опасности", - подчеркнули в ГСЧС.
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