Украина - в топе стран, где чаще всего воруют произведения искусства
Об этом пишут Element Paints.
Интерпол использовал данные из 192 стран в период с 1991 по ноябрь 2017 года. Сервис Element Paints проанализировал 4612 записей, которые касаются краж археологических находок, старинных книг, антикварной мебели, монет, а также золота и серебра.
Чаще всего произведения искусства исчезают в странах, где идет война. Первые в списке - Ирак, Афганистан, Сирия и Ливия. За ними - Франция, Австрия и Германия.
Восьмое место заняла Украина. При этом индекс найденных картин в Украине гораздо ниже, чем в других европейских странах. Чаще всего произведения находят в Европе, независимо от того, откуда они прибыли.
Индекс украденных скульптур почти вдвое больше потерянных картин, и именно их чаще всего воруют. Также воры крадут керамику, золото, серебро и старинное оружие.
- Ранее Бостонский музей Изабеллы Стюарт Гарднер с помощью дополненной реальности "вернул" в свою коллекцию две картины Рембрандта, которые похитили из галереи 28 лет назад.
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