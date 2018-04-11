 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украина - в топе стран, где чаще всего воруют произведения искусства

Украина попала в десятку стран, где часто исчезают картины, скульптуры и другие произведения из музеев и выставок

Об этом пишут Element Paints.

Интерпол использовал данные из 192 стран в период с 1991 по ноябрь 2017 года. Сервис Element Paints проанализировал 4612 записей, которые касаются краж археологических находок, старинных книг, антикварной мебели, монет, а также золота и серебра.

Чаще всего произведения искусства исчезают в странах, где идет война. Первые в списке - Ирак, Афганистан, Сирия и Ливия. За ними - Франция, Австрия и Германия.

null

Восьмое место заняла Украина. При этом индекс найденных картин в Украине гораздо ниже, чем в других европейских странах. Чаще всего произведения находят в Европе, независимо от того, откуда они прибыли.

null

Индекс украденных скульптур почти вдвое больше потерянных картин, и именно их чаще всего воруют. Также воры крадут керамику, золото, серебро и старинное оружие.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 апреля, 2018 среда

больше новостей

11 апреля, 2018 среда

10 апреля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать