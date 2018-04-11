Украина - в топе стран, где чаще всего воруют произведения искусства

11 апреля, 2018, 11:10

Украина попала в десятку стран, где часто исчезают картины, скульптуры и другие произведения из музеев и выставок

Об этом пишут Element Paints.

Интерпол использовал данные из 192 стран в период с 1991 по ноябрь 2017 года. Сервис Element Paints проанализировал 4612 записей, которые касаются краж археологических находок, старинных книг, антикварной мебели, монет, а также золота и серебра.

Чаще всего произведения искусства исчезают в странах, где идет война. Первые в списке - Ирак, Афганистан, Сирия и Ливия. За ними - Франция, Австрия и Германия.

Восьмое место заняла Украина. При этом индекс найденных картин в Украине гораздо ниже, чем в других европейских странах. Чаще всего произведения находят в Европе, независимо от того, откуда они прибыли.

Индекс украденных скульптур почти вдвое больше потерянных картин, и именно их чаще всего воруют. Также воры крадут керамику, золото, серебро и старинное оружие.