Трамп подтвердил: по Сирии нанесут авиаудары

11 апреля, 2018, 14:16

Президент США Дональд Трамп заявил, что России и Сирии следует готовиться, что по территории последней таки нанесут авиаудар

Об этом американский президент написал в своем аккаунте в Twitter.

"Россия обещает сбивать все и каждую ракету, которые запустят для удара по Сирии. Готовься, Россия, потому что они придут, прекрасные и новые, и "умные!". Вы не должны быть партнерами с животным (президентом Сирии Башаром Асадом, - ред.), которое убивает газом свой народ и наслаждается этим", - подчеркнул Трамп.

Отметим, до этого посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Москва ответит на любой удар США по Сирии: в частности, собьет их ракеты и нанесет ответный удар по пусковым установкам, которые будут участвовать в этом нападении.

Ранее американские чиновники рассказали, что власти США рассматривают многонациональный военный ответ из-за использования Сирией химического оружия в Гуте. Тогда эксперты по вопросам военных действий в Сирии отметили, что Франция и, вероятно, Великобритания и страны Ближнего Востока могут стать потенциальными партнерами в любой военной операции США.

Сейчас власти Великобритании и Франции еще не приняли окончательного решения по поводу военного ответа правительству Сирии за применение им токсичного газа в Восточной Гуте.

Вечером 10 апреля стало известно, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" отправляется с военно-морской базы Норфолк в штате Виргиния и направится в сторону Ближнего Востока.

На фоне этого агентство по контролю за воздушным движением Евроконтроль (Eurocontrol) призвало авиакомпании проявлять осторожность при полетах над восточным Средиземноморьем из-за возможеного запуска авиаударов по Сирии.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn't be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

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