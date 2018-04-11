Трамп частично обвинил в сложностях с Россией расследование спецпрокурора Мюллера
Об этом Трамп написал в Twitter.
"Значительная часть проблем с Россией вызвана фейковым и коррумпированными расследованием вмешательства России в президентские выборы, которое возглавляют демократические лоялисты или люди, которые работали в офисе Обамы. Мюллер самая противоречивая личность из всех (кроме Розенстайна, который подписал письмо FISA & Коми). Не было никакого заговора, так они и обезумели!”, - написал президент.
Much of the bad blood with Russia is caused by the Fake & Corrupt Russia Investigation, headed up by the all Democrat loyalists, or people that worked for Obama. Mueller is most of conflicted all (except Rosenstein who signed FISA & Comey letter). No Collusion, so they go crazy!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.
- Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что России и Сирии следует готовиться, что по территории последней таки нанесут авиаудар.
- В марте в США вынесли первый приговор в деле вмешательства России в президентские выборы.
- А ранее СМИ сообщали, что экс-заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб обладает секретной информацией о президенте США Дональде Трампе, которая может навредить ему, учитывая расследование о связи Трампа с РФ.
- Недавно представители ФБР провели обыски в офисе личного адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна. При этом ФБР получило ордер на обыск после того, как получило документы от Мюллера.
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