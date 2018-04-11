Трамп частично обвинил в сложностях с Россией расследование спецпрокурора Мюллера

11 апреля, 2018, 18:58

Президент США Дональд Трамп считает, что большинство проблем с Россией повлекло "фейкове и коррумпированное" расследование специального прокурора Роберта Мюллера

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Значительная часть проблем с Россией вызвана фейковым и коррумпированными расследованием вмешательства России в президентские выборы, которое возглавляют демократические лоялисты или люди, которые работали в офисе Обамы. Мюллер самая противоречивая личность из всех (кроме Розенстайна, который подписал письмо FISA & Коми). Не было никакого заговора, так они и обезумели!”, - написал президент.

Much of the bad blood with Russia is caused by the Fake & Corrupt Russia Investigation, headed up by the all Democrat loyalists, or people that worked for Obama. Mueller is most of conflicted all (except Rosenstein who signed FISA & Comey letter). No Collusion, so they go crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.