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Трамп частично обвинил в сложностях с Россией расследование спецпрокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп считает, что большинство проблем с Россией повлекло "фейкове и коррумпированное" расследование специального прокурора Роберта Мюллера

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Значительная часть проблем с Россией вызвана фейковым и коррумпированными расследованием вмешательства России в президентские выборы, которое возглавляют демократические лоялисты или люди, которые работали в офисе Обамы. Мюллер самая противоречивая личность из всех (кроме Розенстайна, который подписал письмо FISA & Коми). Не было никакого заговора, так они и обезумели!”, - написал президент.

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