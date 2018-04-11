США планируют новые санкции против России, которые должны ударить по банкам

11 апреля, 2018, 09:56

В Конгрессе США предложили законопроект, предусматривающий полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом России

Об этом говорится на официальном сайте американского Конгресса.

Такие ограничения предусматривают полный запрет на любые финансовые операции, связанные с российскими облигациями займа.

Санкции могут повлиять и на действие соглашений с ценными бумагами, выпущенными Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством России.

В документе указывается, что под действие санкций могут попасть:

Сбербанк;

ВТБ Банк;

Газпромбанк;

Банк Москвы;

Россельхозбанк;

Промсвязьбанк;

Внешэкономбанк.

Читайте также: Как пасхальный понедельник стал для России “черным” из-за новых санкций США