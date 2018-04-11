США планируют новые санкции против России, которые должны ударить по банкам
11 апреля, 2018, 09:56
В Конгрессе США предложили законопроект, предусматривающий полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом России
Об этом говорится на официальном сайте американского Конгресса.
Такие ограничения предусматривают полный запрет на любые финансовые операции, связанные с российскими облигациями займа.
Санкции могут повлиять и на действие соглашений с ценными бумагами, выпущенными Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством России.
В документе указывается, что под действие санкций могут попасть:
- Сбербанк;
- ВТБ Банк;
- Газпромбанк;
- Банк Москвы;
- Россельхозбанк;
- Промсвязьбанк;
- Внешэкономбанк.
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- Напомним, 6 апреля правительство США ввело санкции против 7 российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний из-за того, что российское правительство ведет подрывную и деструктивную политику по всему миру, в частности, продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины.
- Министерство иностранных дел Российской Федерации пообещало "жестко" ответить США за введение новых санкций.
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