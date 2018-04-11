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США планируют новые санкции против России, которые должны ударить по банкам


фото: dpchas
В Конгрессе США предложили законопроект, предусматривающий полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом России

Об этом говорится на официальном сайте американского Конгресса.

Такие ограничения предусматривают полный запрет на любые финансовые операции, связанные с российскими облигациями займа.

Санкции могут повлиять и на действие соглашений с ценными бумагами, выпущенными Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством России.

В документе указывается, что под действие санкций могут попасть:

  • Сбербанк;
  • ВТБ Банк;
  • Газпромбанк;
  • Банк Москвы;
  • Россельхозбанк;
  • Промсвязьбанк;
  • Внешэкономбанк.

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