Спилберг снимет сериал о ненависти для Discovery Channel
Об этом пишет Variety.
Этот фильм будет рассказывать о ненависти и механизмах ее появления. Стивен Спилберг хочет с точки зрения науки попытаться "уничтожить" ненависть в обществе или минимизировать ее.
Мини-сериал из шести эпизодов расскажет о причинах возникновения ненависти. Информацию будут подавать на основе исследований в области психологии, нейробиологии, социологии и истории Спилберг попытается определить, возможно ли хотя бы теоретически изменить ситуацию и преодолеть ненависть в себе и в других людях.
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Исполнительными продюсерами проекта станет Стивен Спилберг и один из крупнейших американских документалистов Алекс Гибни.
Режиссерами проекта станут Гита Гандбир и Сэм Полланд. Сериал планируют представить в 2019 году.
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