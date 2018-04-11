Спилберг снимет сериал о ненависти для Discovery Channel

11 апреля, 2018, 10:34

Документальный сериал "Почему мы ненавидим" снимет Стивен Спилберг для Discovery Channel

Об этом пишет Variety.

Этот фильм будет рассказывать о ненависти и механизмах ее появления. Стивен Спилберг хочет с точки зрения науки попытаться "уничтожить" ненависть в обществе или минимизировать ее.

Мини-сериал из шести эпизодов расскажет о причинах возникновения ненависти. Информацию будут подавать на основе исследований в области психологии, нейробиологии, социологии и истории Спилберг попытается определить, возможно ли хотя бы теоретически изменить ситуацию и преодолеть ненависть в себе и в других людях.

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Исполнительными продюсерами проекта станет Стивен Спилберг и один из крупнейших американских документалистов Алекс Гибни.

Режиссерами проекта станут Гита Гандбир и Сэм Полланд. Сериал планируют представить в 2019 году.