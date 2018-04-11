SpaceX прекратит транслировать запуски ракет в космос. Оказывается, у нее нет на это разрешения
Как пишет The Verge, агенство считает, что SpaceX нарушает американский закон от 1992 года, который обязывает компании получать лицензии на снимки и видеозаписи с околоземной орбиты
NOAA узнала, что SpaceX проводит прямые трансляции своих запусков только после 6 февраля, когда компания запустила в космос сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy с электромобилем Tesla на борту.
Прямую трансляцию смотрели более 2,5 млн человек, а ролик на YouTube уже собрал 25 млн просмотров - и может стать одним из наиболее популярных технологических видео на YouTube.
30 марта SpaceX проводила следующий запуск - ракеты-носителя Falcon 9, однако трансляция прервалась по требованию Управления.
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За несколько дней до последнего запуска SpaceX обращалась к NOAA с просьбой получить лицензию, однако эта процедура продолжается до 120 дней. Из-за этого SpaceX может отказаться от трансляции запусков, которые состоятся в ближайшие три месяца.
Согласно американским законам, в США установлены ограничения на трансляции с ракет и спутников, чтобы никто не мог заниматься шпионажем.
Ранее SpaceX транслировала только запуски ракет с поверхности Земли, что не запрещается этим законом. Однако для фотографий из космоса нужны необходимые лицензии. При этом многие эксперты считают, что закон несовершенен - качество съемки SpaceX не позволяет разглядеть любые объекты на поверхности.
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- Напомним, 6 февраля компания SpaceX осуществила успешный запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Это был первый успешный старт ракеты грузоподъемностью свыше 30 тонн за последние 30 лет и первый в истории космонавтики старт тяжелой ракеты, созданной частной компанией
- Также впервые Илону Маску удалось вернуть на Землю две первых ступени из трех. Их синхронная посадка стала одним из самых ярких эпизодов триумфального запуска новой сверхтяжелой ракеты.
- Грузом во время запуска Falcon Heavy стал личный электромобиль Илона Маска Tesla Roadster, где на повторе играла песня Дэвида Боуи. Внутри находится манекен, одетый в скафандр.
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