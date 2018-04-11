Совбез ООН отклонил российский вариант резолюции по Сирии

11 апреля, 2018, 02:08

Совет Безопасности ООН не поддержал российский вариант резолюции по химическим атакам в Сирии

Об этом говорится на заседании СБ ООН.

Глава Совета Безопасности, постоянный представитель Перу при ООН сообщил, что российский вариант набрал шесть голосов "за". В частности, документ поддержали Россия, Китай, Боливия, Казахстан, Эфиопия и Экваториальная Гвинея. Семь членов Совбеза ООН выступили против.

Еще две страны - Кувейт и Кот-д'Ивуар - воздержались от голосования.

Глава делегации РФ при ООН Василий Небензя перед голосованием процитировал Ленина, заявив, что российский проект резолюции соответствует принципу "лучше меньше, но лучше".

Он подчеркнул, что вариант, предложенный РФ, как нельзя лучше соответствует требованиям по созданию независимого и беспристрастного расследования в Сирии.

В то же время представитель США при ООН Никки Хейли объяснила разницу между американской и российской резолюциями.

"Во-первых, РФ пытается обеспечить себе возможность утверждать следователей, которые должны были бы выполнять эту миссию.

Во-вторых, Россия требует, чтобы Совет Безопасности рассматривал выводы любого расследования к публикации докладов. Хотя бы что-то из этого соответствует пониманию независимого и беспристрастного расследования?" - подчеркнула она.

Она назвала российское предложение "защитой режима Асада".

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