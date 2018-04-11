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Смоленская катастрофа: Комиссия по расследованию заявила по меньшей мере о двух взрывах


фото: REUTERS
Новые выводы комиссии по расследованию катастрофы самолета президента Польши под Смоленском свидетельствуют, что во время трагедии было как минимум два взрыва

Об этом заявил глава подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы, экс-глава Минобороны Польши Антоний Мацеревич, передает Onet.Wiadomości.

"Первый взрыв рассадил левое крыло так, что полностью отрезало один конец, а следующий привел к уничтожению задней части крыла", - рассказал Мацеревич.

По словам Мацеревича, появились доказательства, которых не было раньше. Комиссия выявила около 150 прямых показаний. С помощью тысяч фото и видео обломков самолета удалось воссоздать последствия катастрофы и сделать вывод, что взрывов было два.

По мнению эксперта, факт, что самолет и человеческие тела разорвало на десятки фрагментов, также свидетельствует о том, что это был неоднократный взрыв.

О взрывах в воздухе также свидетельствует отсутствие кратера от столкновения самолета с землей.

Комиссия также опровергла результаты расследования 2011 года во главе с Ежи Миллером, в которых говорилось, что самолет пошел на контролируемое снижение из-за ошибки пилота.

"Рапорт Миллера был результатом политического давления и содержит фальшивые материалы", - утверждает Мацеревич.

В то же время в комиссии отмечают, что новый отчет не является окончательным. Генеральный отчет обещают представить в течение года.

  • Напомним, самолет Ту-154 с польскими чиновниками и президентской четой на борту разбился под Смоленском в 2010 году.
  • Во время повторного изучения тел жертв Смоленской авиакатастрофы в гробу стюардессы Наталии Янушко нашли останки 5 человек.
  • В гробу Леха Качиньского, который погиб в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, нашли фрагменты тел двух других людей.
  • Министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск несет полную ответственность за Смоленскую катастрофу.
  • Экс-президента Польши Бронислава Комаровского вызвали на допрос в прокуратуру на 12 апреля по делу Смоленской катастрофы.
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