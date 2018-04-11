Смоленская катастрофа: Комиссия по расследованию заявила по меньшей мере о двух взрывах
Об этом заявил глава подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы, экс-глава Минобороны Польши Антоний Мацеревич, передает Onet.Wiadomości.
"Первый взрыв рассадил левое крыло так, что полностью отрезало один конец, а следующий привел к уничтожению задней части крыла", - рассказал Мацеревич.
По словам Мацеревича, появились доказательства, которых не было раньше. Комиссия выявила около 150 прямых показаний. С помощью тысяч фото и видео обломков самолета удалось воссоздать последствия катастрофы и сделать вывод, что взрывов было два.
По мнению эксперта, факт, что самолет и человеческие тела разорвало на десятки фрагментов, также свидетельствует о том, что это был неоднократный взрыв.
О взрывах в воздухе также свидетельствует отсутствие кратера от столкновения самолета с землей.
Комиссия также опровергла результаты расследования 2011 года во главе с Ежи Миллером, в которых говорилось, что самолет пошел на контролируемое снижение из-за ошибки пилота.
"Рапорт Миллера был результатом политического давления и содержит фальшивые материалы", - утверждает Мацеревич.
В то же время в комиссии отмечают, что новый отчет не является окончательным. Генеральный отчет обещают представить в течение года.
- Напомним, самолет Ту-154 с польскими чиновниками и президентской четой на борту разбился под Смоленском в 2010 году.
- Во время повторного изучения тел жертв Смоленской авиакатастрофы в гробу стюардессы Наталии Янушко нашли останки 5 человек.
- В гробу Леха Качиньского, который погиб в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, нашли фрагменты тел двух других людей.
- Министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск несет полную ответственность за Смоленскую катастрофу.
- Экс-президента Польши Бронислава Комаровского вызвали на допрос в прокуратуру на 12 апреля по делу Смоленской катастрофы.
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