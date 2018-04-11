Сайт украинского иновещания заработал на арабском языке

11 апреля, 2018, 20:03

Сайт "Мультимедийной платформы иновещания Украины" UATV начал работать на арабском языке

Об этом сообщает UATV.

Онлайн-ресурс, который адресован иностранной аудитории и призван доносить всему миру объективную и интересную информацию об Украине, теперь доступен читателям на четырех языках: украинском, русском, английском и арабском.

"Сайт - это еще один ресурс информирования, который мы запускаем, чтобы познакомить арабскую аудиторию с новостями с Украины, собственно, с правдой о том, что реально происходит в стране”, - рассказал заведующий редакции иновещания Сафван Джулак.

Он убежден, что интерес арабской аудитории к Украине достаточно большой. Как и Украины к арабскогому миру.

"За год на странице канала в Facebook мы набрали более 100 тыс. подписчиков. И более 5 тысяч на YouTube. Это свидетельствует о том, что арабский мир интересуется Украиной", - отмечает заведующий редакции.