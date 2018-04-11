Санкции США помешали продаже российских государственных облигаций, - Bloomberg

11 апреля, 2018, 23:30

Введенные 6 апреля Минфином США санкции против российских чиновников, олигархов и компаний вынудили Минфин России и крупнейший российский государственный банк отменить продажу облигаций

Об этом сообщает Bloomberg.

Это первый случай отмены долгового аукциона в России после 2014 и 2015 годов, когда оккупация Крыма Россией привела к ухудшению отношений с США и ЕС.

"Наконец становится очевидным, что действия Минфина США являются фактором, который меняет игру в плане оценки рыночных рисков Россией. Администрация США четко дала понять, что ни один российский олигарх не убежит", - подчеркнул в комментарии Bloomberg главный стратег по развивающимся рынкам лондонской компании BlueBay Asset Management LLP in London Тимоти Эш.

Экс-министр финансов России Алексей Кудрин в разговоре х журналистами отметил, что возможности России принимать ответные действия являются ограниченными: если бы Россия нацелилась на американские компании, это помешало бы доступу к технологиям и инвестициям в то время, когда Путин пытается привлечь эти компании.

Издание отмечает, что Россия может пытаться ограничить вредные последствия, поскольку имеет $458д международных резервов - всего с 2014 года. 10 апреля Центробанк России заявил, что без колебаний будет продавать доллары по потребности. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что банк может повысить ставки, чтобы сдержать инфляцию. Это именно то, что было сделано, когда курс рубля начал падать в декабре 2014 года - тогда ключевую ставку повысили на 650 базовых пунктов за день, что позволило унять панику.