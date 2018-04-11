Российские тролли создали порнофейк о Хиллари Клинтон

11 апреля, 2018, 20:38

Фабрика российских троллей создала и выложила в сеть фейкове порновидео Хиллари Клинтон

Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что якобы один из видеороликов о Хиллари Клинтон, создало российское "Агентство интернет-исследований". Именно его США обвиняют во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года.

Ролик разместил на сайте пользователь Rubinjer, его публикации были одними из самых популярных.

Это же видео поместили на сайте PornHub пять раз, оно набрало более 250 тысяч просмотров.

В октябре 2017 года работник российского "Агентства интернет-исследований" Алан Баскаев заявил телеканалу "Дождь", что именно "фабрика троллей" создала фейкове видео с Клинтон.

Видео никак не связывали с "фабрикой", пока Reddit не обнародовал список из 944 аккаунтов, которые заблокировали из-за связи с российским "Агентством интернет-исследований".