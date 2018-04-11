Россия собьет ракеты США, если они атакуют Сирию, - посол
Об этом заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин, передает издание Reuters.
Он объяснил, что, говоря об этом, имеет в виду заявление президента Владимира Путина и начальника Генштаба вооруженных сил России.
Еще 13 марта российские войска заметили, что они дадут ответ на любой удар США по Сирии, нацелившись на любые ракеты и пусковые установки, которые будут участвовать в этом нападении.
"Если американцами будет нанесен удар, то ракеты будут сбиты и даже места, с которых были запущены ракеты, - будут поражены", - сказал Засыпкин.
Ранее американские чиновники рассказали, что власти США рассматривают многонациональный военный ответ в связи с использованием Сирией химического оружия в Гуте. Тогда эксперты по вопросам военных действий в Сирии отметили, что Франция и, вероятно, Великобритания и страны Ближнего Востока могут стать потенциальными партнерами в любой военной операции США.
Сейчас власти Великобритании и Франции еще не приняли окончательного решения относительно военного ответа правительства Сирии за применение им токсичного газа в Восточной Гуте.
Вечером 10 апреля стало известно, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" отправляется с военно-морской базы Норфолк в штате Виргиния в сторону Ближнего Востока.
На фоне этого агентство по контролю за воздушным движением Евроконтроль (Eurocontrol) призвало авиакомпании проявлять осторожность при полетах над восточным Средиземноморьем через возможен запуск авиаударов по Сирии.
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- Ранее появились сообщения об очередной атаке на Восточную Гуту, во время которой был использован токсичный газ. Бочковая бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена с вертолета.
- По данным Союза медицинских организаций, в результате этой атаки погибло 60 человек и более 1000 человек пострадали.
- 9 апреля в Сирии заявили, что по их авиабазе Тиас (Т-4) вблизи города Хомс были нанесены авиаудары, в чем сирийская сторона обвинила США. Пентагон эти обвинения отверг, а Израиль отказался от комментариев. в результате авиаударов погибло 14 человек, в основном иранцы.
- Впоследствии российское Министерство обороны заявило, что два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4. После этого СМИ Сирии также заявили, что авиаудары возле Хомса нанес Израиль.
- Россия в Совете Безопасности ООН заблокировала проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.
- В ответ на это Совет Безопасности ООН не поддержал российский вариант резолюции по химическим атакам в Сирии.
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