Россия собьет ракеты США, если они атакуют Сирию, - посол

11 апреля, 2018, 12:42

Российский посол говорит, что Москва будет готова нанести удар в ответ, если войска США ударят ракетами по Сирии

Об этом заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин, передает издание Reuters.

Он объяснил, что, говоря об этом, имеет в виду заявление президента Владимира Путина и начальника Генштаба вооруженных сил России.

Еще 13 марта российские войска заметили, что они дадут ответ на любой удар США по Сирии, нацелившись на любые ракеты и пусковые установки, которые будут участвовать в этом нападении.

"Если американцами будет нанесен удар, то ракеты будут сбиты и даже места, с которых были запущены ракеты, - будут поражены", - сказал Засыпкин.

Ранее американские чиновники рассказали, что власти США рассматривают многонациональный военный ответ в связи с использованием Сирией химического оружия в Гуте. Тогда эксперты по вопросам военных действий в Сирии отметили, что Франция и, вероятно, Великобритания и страны Ближнего Востока могут стать потенциальными партнерами в любой военной операции США.

Сейчас власти Великобритании и Франции еще не приняли окончательного решения относительно военного ответа правительства Сирии за применение им токсичного газа в Восточной Гуте.

Вечером 10 апреля стало известно, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" отправляется с военно-морской базы Норфолк в штате Виргиния в сторону Ближнего Востока.

На фоне этого агентство по контролю за воздушным движением Евроконтроль (Eurocontrol) призвало авиакомпании проявлять осторожность при полетах над восточным Средиземноморьем через возможен запуск авиаударов по Сирии.

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