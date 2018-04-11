Россия привела в боевую готовность противовоздушную оборону, ударные силы и разведку
11 апреля, 2018, 22:59
Россия привела в готовность войска противовоздушной обороны, военную разведку и ударные подразделения вооруженных сил
Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, передает "Эхо Москвы".
По словам Шаманова, такие действия связаны с возможным ракетным ударом США по Сирии.
Раньше этого дня Генштаб вооруженных сил России объявил о развертывании военной полиции в сирийском городе Дума в Восточной Гуте, что пострадали от химической атаки.
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- Напомним, ранее стало известно об атаке в сирийской Восточной Гуте, во время которой использовали токсичный газ. Бочковую бомбу, которая содержала зарин, вероятно, сбросили с вертолета.
- По данным Союза медицинских организаций, в результате этой атаки погибло 60 человек и более 1000 человек пострадали.
- 9 апреля в Сирии заявили, что по их авиабазе Тиас (Т-4) вблизи города Хомс были нанесены авіаудары. Сирийское правительство обвинило США, но Пентагон эти обвинения отверг, а Израиль отказался от комментариев. В результате авиаударов погибло 14 человек, в основном иранцы.
- Российское Министерство обороны заявило, что два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4. После этого СМИ Сирии также заявили, что авиаудары возле Хомса нанес Израиль.
- Россия в Совете Безопасности ООН заблокировала проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.
- В ответ Совет Безопасности ООН не поддержал российский вариант резолюции по химическим атакам в Сирии.
- Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке авиаудара по асадовских войсках.
- Глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что возглавляемое им ведомство готово к военному сценария в Сирии.
- В Сирии эвакуируют правительственные аэропорты и авиабазы.
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