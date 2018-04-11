Россия привела в боевую готовность противовоздушную оборону, ударные силы и разведку

11 апреля, 2018, 22:59

Россия привела в готовность войска противовоздушной обороны, военную разведку и ударные подразделения вооруженных сил

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, передает "Эхо Москвы".

По словам Шаманова, такие действия связаны с возможным ракетным ударом США по Сирии.

Раньше этого дня Генштаб вооруженных сил России объявил о развертывании военной полиции в сирийском городе Дума в Восточной Гуте, что пострадали от химической атаки.

Читайте также: Второй Алеппо. Что происходит в Восточной Гуте