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Россия привела в боевую готовность противовоздушную оборону, ударные силы и разведку

Россия привела в готовность войска противовоздушной обороны, военную разведку и ударные подразделения вооруженных сил

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, передает "Эхо Москвы".

По словам Шаманова, такие действия связаны с возможным ракетным ударом США по Сирии.

Раньше этого дня Генштаб вооруженных сил России объявил о развертывании военной полиции в сирийском городе Дума в Восточной Гуте, что пострадали от химической атаки.

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