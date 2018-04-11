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Ріапобой записал песню и клип о школьной жестокости

Новая Ріапобой композиция называется "Все, что тебя не убивает"

Ролик опубликовали на YouTube-канале.

Украинский певец Ріапобой презентовал клип, в котором показывает, какой бывает школьная жестокость. Исполнитель посвящает ролик "не таким, как все" и тем, кто помнит свои школьные годы.

"Не бойтесь быть собой, даже если вы не похожи на большинство. Те, кто нас любит, делают нас сильными, а те, кто ненавидит – безудержными. Каждый человек уникален в мире. А все, что тебя не убивает, пусть тебя не пугает", - написал солист Дмитрий Шуров.

Клип снимали в одной из киевских школ. Режиссером стал Гео Лерос, в главных ролях были Антон Ежов и Полина Ворона.

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