Ріапобой записал песню и клип о школьной жестокости
11 апреля, 2018, 13:05
Новая Ріапобой композиция называется "Все, что тебя не убивает"
Ролик опубликовали на YouTube-канале.
Украинский певец Ріапобой презентовал клип, в котором показывает, какой бывает школьная жестокость. Исполнитель посвящает ролик "не таким, как все" и тем, кто помнит свои школьные годы.
"Не бойтесь быть собой, даже если вы не похожи на большинство. Те, кто нас любит, делают нас сильными, а те, кто ненавидит – безудержными. Каждый человек уникален в мире. А все, что тебя не убивает, пусть тебя не пугает", - написал солист Дмитрий Шуров.
Клип снимали в одной из киевских школ. Режиссером стал Гео Лерос, в главных ролях были Антон Ежов и Полина Ворона.
- Ранее клип на песню Hips украинского инди-группы Brunettes Shoot Blondes принял участие в американском конкурсе Los Angeles Film Awards и получил награду.
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