Ремонт, машина и море: победитель "Лото-забавы" рассказал, куда потратил миллион. Новости компании

11 апреля, 2018, 16:27

Куда потратил миллион гривен? 258-й миллионер "Лото-забавы" в рамках программы "Два дня из жизни миллионера" от Клуба миллионеров "М.С.Л." рассказал, как изменилась жизнь его семьи после выигрыша

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Владимир Квач из Черкасской области стал миллионером 4 декабря 2016 года на 904-м тираже лотереи. Миллионер вспоминает, что раньше ему даже доставалось от жены за то, что он покупает лотерейные билеты. Сейчас же она кардинально изменила свое мнение.

"Покупаю билеты, но жена к этому скептически относилась, бывало что и попадало мне", - вспоминает мужчина.

Теперь Светлана Квач не только изменила свое мнение, но и начала тоже покупать билеты "Лото-Забава".

Всю жизнь человек работал строителем. Деньги от выигрыша он потратил на традиционные для украинской семьи вещи: сделал ремонт, купил машину и свозил семью на море. Семья Квач верит, что удача может улыбнуться еще раз и надеется выиграть джекпот.

"Тогда, когда ехал со студии, я им говорил: "Я еще приеду к вам за 3 миллионами". Так что надеемся еще на крупный выигрыш", - говорит Владимир.