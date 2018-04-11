"Ювентус" трижды забил "Реалу", но вылетел из Лиги чемпионов

Лига чемпионов. 1/4 финала. Повторная игра

"Реал" (Испания) - "Ювентус" (Италия) 1:3

Голы: Роналду, 90+7 (пен.) - Манджукич, 2; 37; Матюиди, 61

На 90+4 минуте удален Буффон ("Ювентус").

Первый матч - 3:0.

3 апреля в первом матче 1/4 финала победу "Реалу" принес дубль Криштиану Роналду и гол Марселу.

Один из мячей Роналду отправил в сетку невероятным ударом в падении через себя.

10 апреля "Рома" совершила удивительный кам-бэк в ответном матче против "Барселоны" и вышла в полуфинал.

Еще одним полуфиналистом турнира стал "Ливерпуль", который в английском дерби одолел "Манчестер Сити".