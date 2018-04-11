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"Ювентус" трижды забил "Реалу", но вылетел из Лиги чемпионов


фото: REUTERS
Мадридский "Реал" проиграл туринскому "Ювентусу", но попал в полуфинал Лиги чемпионов, благодаря голу с пенальти на последних секундах матча

Лига чемпионов. 1/4 финала. Повторная игра

"Реал" (Испания) - "Ювентус" (Италия) 1:3

Голы: Роналду, 90+7 (пен.) - Манджукич, 2; 37; Матюиди, 61

На 90+4 минуте удален Буффон ("Ювентус").

Первый матч - 3:0.

 

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