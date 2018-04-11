"Ювентус" трижды забил "Реалу", но вылетел из Лиги чемпионов
11 апреля, 2018, 23:43
Мадридский "Реал" проиграл туринскому "Ювентусу", но попал в полуфинал Лиги чемпионов, благодаря голу с пенальти на последних секундах матча
Лига чемпионов. 1/4 финала. Повторная игра
"Реал" (Испания) - "Ювентус" (Италия) 1:3
Голы: Роналду, 90+7 (пен.) - Манджукич, 2; 37; Матюиди, 61
На 90+4 минуте удален Буффон ("Ювентус").
Первый матч - 3:0.
- 3 апреля в первом матче 1/4 финала победу "Реалу" принес дубль Криштиану Роналду и гол Марселу.
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Один из мячей Роналду отправил в сетку невероятным ударом в падении через себя.
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10 апреля "Рома" совершила удивительный кам-бэк в ответном матче против "Барселоны" и вышла в полуфинал.
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Еще одним полуфиналистом турнира стал "Ливерпуль", который в английском дерби одолел "Манчестер Сити".
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Жеребьевка полуфинальной стадии Лиги чемпионов состоится 13 апреля в швейцарском Ньоне.
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