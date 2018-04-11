"Реал" - "Ювентус". Где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов
11 апреля, 2018, 11:24
Сегодня в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов испанский "Реал" принимает итальянский "Ювентус"
Перед командой Массимилано Аллегри стоит чрезвычайно сложная задача. Туринцам нужно отыгрываться после разгромного домашнего поражения со счетом 0:3.
Украинские зрители увидят матч финалистов прошлогодней Лиги чемпионов в прямой трансляции из мадридского "Сантьяго Бернабеу".
21:45 - "Реал" (Испания) - "Ювентус" (Италия), телеканал "Футбол 2"
- 3 апреля в первом матче 1/4 финала победу "Реалу" принес дубль Криштиану Роналду и гол Марселу.
- Один из мячей Роналду отправил в сетку невероятным ударом в падении через себя.
- В Аргентине журналист сломал лодыжку, пытаясь повторить "бисиклету" португальского футболиста.
- 10 марта "Рома" совершила удивительный кам-бэк в ответном матче против "Барселоны" и вышла в полуфинал.
- Еще одним полуфиналистом турнира стал "Ливерпуль", который в английском дерби одолел "Манчестер Сити".
- Жеребьевка полуфинальной стадии Лиги чемпионов состоится 13 апреля в швейцарском Ньоне.
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