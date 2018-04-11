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"Реал" - "Ювентус". Где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов


фото: REUTERS
Сегодня в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов испанский "Реал" принимает итальянский "Ювентус"

Перед командой Массимилано Аллегри стоит чрезвычайно сложная задача. Туринцам нужно отыгрываться после разгромного домашнего поражения со счетом 0:3.

Украинские зрители увидят матч финалистов прошлогодней Лиги чемпионов в прямой трансляции из мадридского "Сантьяго Бернабеу".

21:45 - "Реал" (Испания) - "Ювентус" (Италия), телеканал "Футбол 2"

 

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