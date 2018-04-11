"Международная медицина не знает диагноза "дисбактериоз": Супрун рассказала, почему от него не надо лечиться

11 апреля, 2018, 12:00

Современные ученые обнаружили, что баланс микроорганизмов может нарушаться и вызвать заболевание, однако это не тот "дисбактериоз", который лечат в Украине

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала об этом на Facebook-странице.

Пациенты, которым назначают анализы на "дисбактериоз", обычно имеют боли в животе, вздутие, запоры или диарею. Еще чаще - это маленький ребенок, родителей которого беспокоит высыпания на теле или другие явления, которые, по мнению родителей и врачей, могут быть связаны с пищеварением.

Поэтому последние отправляют сдавать анализы на "дисбактериоз" и назначают лечение.

“Все не так просто. Современная медицинская наука начала исследовать микрофлору организма человека и изучать случаи, когда баланс микроорганизмов может нарушаться и вызывать заболевание. Это явление ученые называют "дисбактериоз" или "дисбиоз", но понимают под ним совсем не тот "дисбактериоз", который может часто встречаться в украинских больницах", - пишет Супрун.

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В мире нет единых стандартов, какой показатель количества и видов бактерий в организме можно назвать нормой, а какой дисбиозом. В каждом организме существует собственное, оптимальное соотношение “микрожителей”. А их качественный и количественный состав является уникальным для каждого человека.

Поэтому мировая наука не использует диагноз "дисбактериоз" и не имеет общепринятых способов его лечения. Ученые сейчас исследуют микробы и их взаимодействие.

"Тот анализ на "дисбактериоз", на который отправляют пациентов в Украине, не является чем-то полезным. Ведь он показывает только десятки из возможной тысячи микроорганизмов и просто не демонстрирует реальной картины. Кроме того, если вы пойдете в разные лаборатории и сдадите несколько анализов в один день - все они покажут разные результаты", - пишет Супрун.

Врач добавляет, что симптомы "дисбактериоза" могут говорить о синдроме раздраженного кишечника, колике у новорожденных или лактозной недостаточности. Также это может быть определенная кишечная инфекция, или вообще это может быть нормой для организма, которую не нужно лечить.