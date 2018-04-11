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"Бавария" стала полуфиналистом Лиги чемпионов


фото: REUTERS
Немецкая "Бавария" сыграла вничью с испанской "Севильей" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Лига чемпионов. 1/4 финала. Повторная игра

"Бавария" (Германия) - "Севилья" (Испания) 0:0

Первый матч - 2:1.

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