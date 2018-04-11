"Бавария" стала полуфиналистом Лиги чемпионов
11 апреля, 2018, 23:48
Немецкая "Бавария" сыграла вничью с испанской "Севильей" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
Лига чемпионов. 1/4 финала. Повторная игра
"Бавария" (Германия) - "Севилья" (Испания) 0:0
Первый матч - 2:1.
- 3 апреля на гол севильца Пабло Сарабии футболисты "Баварии" ответили точным ударомТьягу Алькантары, еще один мяч в собственные ворота забил Хесус Навас.'
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10 апреля "Рома" совершила удивительный кам-бэк в ответном матче против "Барселоны" и вышла в полуфинал.
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Еще одним полуфиналистом турнира стал "Ливерпуль", который в английском дерби одолел "Манчестер Сити".
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Жеребьевка полуфинальной стадии Лиги чемпионов состоится 13 апреля в швейцарском Ньоне.
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