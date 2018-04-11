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"Бавария" - "Севилья". Где и когда смотреть матч 1/4 финала ЛЧ


фото: REUTERS
Сегодня в повторном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов немецкая "Бавария" принимает испанскую "Севилью"

После первой игры преимущество на стороне команды Юппа Хайнкеса, которая неделю назад выиграла у Испании со счетом 2:1. Сможет ли "Севилья" выйти из сложного положения в Мюнхене, украинские телезрители увидят в прямой трансляции из Мюнхена.

21:45 - "Бавария" (Германия) - "Севилья" (Испания), телеканал "Футбол" 1

3 марта на гол севильца Пабло Сарабии футболисты "Баварии" ответили точным ударом Тьягу Алькантары, еще один мяч в собственные ворота забил Хесус Навас.

В другом четвертьфинале Лиги чемпионов сегодня встретятся мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

10 марта "Рома" совершила удивительный кам-бэк в ответном матче против "Барселоны" и вышла в полуфинал.

Еще одним полуфиналистом турнира стал "Ливерпуль", который в английском дерби одолел "Манчестер Сити".

Жеребьевка полуфинальной стадии Лиги чемпионов состоится 13 апреля в швейцарском Ньоне.

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