"Бавария" - "Севилья". Где и когда смотреть матч 1/4 финала ЛЧ
После первой игры преимущество на стороне команды Юппа Хайнкеса, которая неделю назад выиграла у Испании со счетом 2:1. Сможет ли "Севилья" выйти из сложного положения в Мюнхене, украинские телезрители увидят в прямой трансляции из Мюнхена.
21:45 - "Бавария" (Германия) - "Севилья" (Испания), телеканал "Футбол" 1
3 марта на гол севильца Пабло Сарабии футболисты "Баварии" ответили точным ударом Тьягу Алькантары, еще один мяч в собственные ворота забил Хесус Навас.
В другом четвертьфинале Лиги чемпионов сегодня встретятся мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".
10 марта "Рома" совершила удивительный кам-бэк в ответном матче против "Барселоны" и вышла в полуфинал.
Еще одним полуфиналистом турнира стал "Ливерпуль", который в английском дерби одолел "Манчестер Сити".
Жеребьевка полуфинальной стадии Лиги чемпионов состоится 13 апреля в швейцарском Ньоне.
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