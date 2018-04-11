Появились подробности перехода форварда "Динамо" в "Шахтер", - СМИ

11 апреля, 2018, 13:02

Летом бразильский нападающий киевского "Динамо" Жуниор Мораэс перейдет в донецкий "Шахтер"

31-летний футболист покинет киевский клуб на правах свободного агента и достанется дончанам бесплатно, сообщает Football.ua.

По данным издания, зарплата Жуниора Мораэса в "Шахтере" составит $700 тыс. на год. Также бразилец будет получать бонусы за личные и командные достижения. О самом трансфере будет объявлено после окончания нынешнего чемпионата Украины.

От самого футболиста подтверждения перехода пока не поступало, однако он имеет право вести переговоры с другими клубами, поскольку срок его контракта с "Динамо" истекает летом.

Ранее президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что бразилец заверил, что не заключал предварительного контракта с "Шахтером". По словам главного тренера киевлян Александра Хацкевича, форвард ему также не сообщал о желании уйти из "Динамо".

"Шахтер" и "Динамо" встретятся 14 апреля в чемпионате Украины. Перед этой игрой дончане лидируют в турнирной таблице и опережают киевлян на 6 очков. Победа практически гарантирует им золотые награды.