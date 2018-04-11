Появились подробности перехода форварда "Динамо" в "Шахтер", - СМИ
31-летний футболист покинет киевский клуб на правах свободного агента и достанется дончанам бесплатно, сообщает Football.ua.
По данным издания, зарплата Жуниора Мораэса в "Шахтере" составит $700 тыс. на год. Также бразилец будет получать бонусы за личные и командные достижения. О самом трансфере будет объявлено после окончания нынешнего чемпионата Украины.
От самого футболиста подтверждения перехода пока не поступало, однако он имеет право вести переговоры с другими клубами, поскольку срок его контракта с "Динамо" истекает летом.
Ранее президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что бразилец заверил, что не заключал предварительного контракта с "Шахтером". По словам главного тренера киевлян Александра Хацкевича, форвард ему также не сообщал о желании уйти из "Динамо".
"Шахтер" и "Динамо" встретятся 14 апреля в чемпионате Украины. Перед этой игрой дончане лидируют в турнирной таблице и опережают киевлян на 6 очков. Победа практически гарантирует им золотые награды.
- Жуниор Мораэс является воспитанником знаменитого бразильского клуба "Сантос". Также на родине форвард выступал за "Санту-Андре". В 2010 году игрок оказался в румынской "Глории", в 2011 году переехал к болгарскому ЦСКА.
- С 2012 до 2015 года играл за донецкий "Металлург", после банкротства которого на правах свободного агента перешел в "Динамо".
- Во второй половине прошлого сезона киевляне арендовали Мораэса китайскому "Тянцзинь Цюаньцзянь", в составе которого бразилец сыграл лишь три матча.
- Одной из причин трансфера стала 5-матчевая дисквалификация, которую Жуниор Мораэс заработал за драку с футболистами "Шахтера" в матче чемпионата Украины, за которую бразилец был удален с поля.
- В целом за украинские клубы Мораэс провел 110 матчей и забил 52 гола. Некоторое время велись разговоры, что результативному, по нашим меркам, форварду могут дать украинское гражданство, чтобы он мог играть за сборную Украины.
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