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Польша хочет увеличить присутствие в ОБСЕ на Донбассе для решения конфликта


фото: obserwatormiedzynarodowy
Власти Польши намерены помочь в разрешении конфликта на востоке Украины и заставить Россию уважать международное право

Об этом заявил глава МИД Яцек Чапутович в интервью польскому интернет-изданию Obserwator Międzynarodowy.

Чапутович сообщил, что Польша и в дальнейшем будет работать в направлении завершения российско-украинской войны.

"Мы являемся вторым по количеству участником среди государств Евросоюза в СММ ОБСЕ в Украине. 41 поляк работает в первую очередь на Донбассе и ежедневно занимается стабилизацией ситуации на фронте. Мы намерены продолжать деятельность и хотим увеличивать наше присутствие в миссии. Считаем, что создание миротворческой миссии в Украине, с согласия властей этой страны, поможет установить мир и территориальную целостность Украины", - подчеркнул министр иностранных дел Польши.

Было сказано и о несколько испорченных польско-украинских отношениях, налаживание которых, по мнению министра, должно быть в приоритетах.

"Стратегическая политика в отношении Востока не изменилась. Польша и Украина - очень близкие соседи, несмотря на разногласия, которые существуют между нами в отношении исторической памяти и интерпретации болезненных событий периода второй мировой войны, в частности Волынской трагедии. Для нас важна историческая правда, но одновременно хотим сотрудничать. Стремимся к скорейшему разрешению острой проблемы", - говорит Чапутович.

  • Напомним, недавно президент Совета Европы Дональд Туск говорил, что Польша должна быть опекуном интересов Украины. Он считает, что у ЕС должно быть единство в вопросе Украины и противостоянии российской агрессии.

 

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