 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Погода в Украине несколько изменится: прогноз синоптика на 12 апреля

Атмосферный фронт станет причиной снижения температуры в Украине

Об этом сообщила в эфире выпуска прогноза погоды синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"К нам с севера приближается холодный атмосферный фронт. Он в северных областях, а также северо-западных, на Волыни и Ривненщине, в Харьковской и Луганской областях нагонит тучи", - отметила она.

Температура воздуха в этих регионах снизится до +12 + 18 градусов по Цельсию.

Впрочем ожидаемых дождей этот фронт не принесет, отметила синоптик. Локальные кратковременные осадки могут быть только лишь на западе.

В южных регионах зато будет солнечно, температура воздуха удержится на отметках +20 + 25 градусов.

В столице 12 апреля будет облачно, температура воздуха снизится до +17 градусов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 апреля, 2018 среда

больше новостей

11 апреля, 2018 среда

10 апреля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать