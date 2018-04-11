Погода в Украине несколько изменится: прогноз синоптика на 12 апреля

11 апреля, 2018, 10:52

Атмосферный фронт станет причиной снижения температуры в Украине

Об этом сообщила в эфире выпуска прогноза погоды синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"К нам с севера приближается холодный атмосферный фронт. Он в северных областях, а также северо-западных, на Волыни и Ривненщине, в Харьковской и Луганской областях нагонит тучи", - отметила она.

Температура воздуха в этих регионах снизится до +12 + 18 градусов по Цельсию.

Впрочем ожидаемых дождей этот фронт не принесет, отметила синоптик. Локальные кратковременные осадки могут быть только лишь на западе.

В южных регионах зато будет солнечно, температура воздуха удержится на отметках +20 + 25 градусов.

В столице 12 апреля будет облачно, температура воздуха снизится до +17 градусов.